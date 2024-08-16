MLB／差點被接殺 費城人大齡菜鳥完全打擊

費城人隊大齡菜鳥威爾森（Weston Wilson）締造完全打擊，是生涯第一次也是隊史第10次。(路透)

費城 人隊15日以13：3大勝國民隊，陣中大齡菜鳥威爾森（Weston Wilson）更締造完全打擊，是生涯第一次也是隊史第10次，最後達陣的二壘安打還差點被外野手美技沒收。

最難的部分先來，威爾森首打席吞K後，4局上敲出打到右外野全壘打牆的三壘安打，而隊友一輪猛攻讓他在該局又敲出1支一壘安打，費城人隊單局取得5分。

接著7局下威爾森的陽春砲為費城人隊打下第10分，猛烈攻勢下讓威爾森8局下又有打擊機會，敲出右外野的強勁飛球，外野手寇爾（Alex Call）飛撲結果球從手套彈出來，形成二壘安打，讓威爾森戲劇性達成完全打擊。

威爾森此戰5打數4安打，有1打點、3分得分，成為繼2023年6月12日瑞爾穆托（J.T. Realmuto）後，第一位達成完全打擊的費城人球員，在市民銀行球場締造的上一人更要追溯到2004年6月28日的貝爾（David Bell）。