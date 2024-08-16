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MLB／先發強制投滿6局？大聯盟又有新點子

記者蘇志畬／即時報導
大聯盟提出先發投手要投滿6局的新點子，這對有「5局塞揚」之稱的史奈爾可能不是甚麼好消息，不過他近期已多次投滿6局，甚至生涯第一次先發投到第9局就上演無安打比賽。 (美聯社)
大聯盟提出先發投手要投滿6局的新點子，這對有「5局塞揚」之稱的史奈爾可能不是甚麼好消息，不過他近期已多次投滿6局，甚至生涯第一次先發投到第9局就上演無安打比賽。 (美聯社)

繼引入投球計時器後，大聯盟又有新點子，考慮讓先發投手強制投滿6局，只有符合特定條件下才能提前退場，背後原因是希望讓先發投手再次成為比賽的焦點。

根據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）的報導，大聯盟相關人士指出，目前正在研議讓先發投手投滿6局才能退場的規定，希望讓球迷觀看比賽時，大部分時間都能看到先發投手在場上。

不過，為了比賽精彩度、避免投手受傷，也不會強硬讓已經表現不佳的投手硬撐下去，目前討論的方式下，在1.用球數滿百、2.丟掉4分以上、3.受傷，這些條件下，依舊可以提前換投。

對先發投手來說，當然也希望能在場上待得越久越好，不過2014年先發投手每場平均投球局數是5.97局，而今年球季這個數字下降到5.25局，在3A更是僅有4.3局。

大聯盟人士也表示，這些規劃目前都還在草案階段，若真要上路也必須先在小聯盟實施，讓年輕投手先適應這樣的工作量。

而羅傑斯也指出，大聯盟目前已在大西洋聯盟試用「Double Hook」的指定打擊規則，若投手丟不滿5局，將在比賽中失去指定打擊，也是希望增加先發投手局數的方式。

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