MLB／大谷翔平4打數掛蛋 35轟35盜 史上第2快

大谷翔平(右)14日2次盜壘成功讓他成為隊史第2位單季「35轟、35盜」的球員。(美聯社)

道奇 隊今天從3分領先打到落後，安打比對手多5支但全場出現3次失誤，最終以4：5輸給釀酒人隊，終止5連勝，大谷翔平 雖然4打數無安打，但2次盜壘成功讓他成為隊史第2位單季「35轟、35盜」的球員。

大谷翔平今天先發第1棒、指定打擊，首打席就靠失誤上壘，隨後滿壘時赫南德茲（Teoscar Hernandez）選到保送將他擠回來得分，道奇隊後續又靠高飛犧牲打、二壘打在此局拿下3分。

2局上大谷翔平在1出局後選到保送上壘，立刻發動快腿盜上二壘，而下一棒貝茲（Mookie Betts）遭到三振後，大谷又成功盜上三壘，也是本季第35盜，然而道奇隊此局還是沒能得分。

ドジャース 大谷翔平

Shohei Ohtani Dodgers

今季35個目の盗塁！三盗！ pic.twitter.com/sQr8wRJR0D — 【MLB】放送地区 (@MLB_comment) 2024年8月15日

反而釀酒人隊在2局下攻得3分追平比數，後續更靠著4局下歐提茲敲出的滾地球造成失誤，得到超前分，原本下一棒圖蘭（Brice Turang）敲出二壘打，形成1出局、二三壘有人，但道奇隊向二壘促請裁決後化為烏有。歐提茲在繞過二壘後又往一壘方向移動才跑到三壘，漏踩二壘壘包判定出局。

道奇隊好不容易在7局上追平比數，然而7局下歐提茲先靠觸身球、推進上二壘，喬里奧（Jackson Chourio）敲出右外野安打，加上外野手貝茲失誤漏球，讓歐提茲輕鬆回到本壘得到超前分，終場就以1分差贏球。

大谷翔平總計4打數無安打，前兩打席失誤、保送上壘後，4局上敲出飛球出局、7局上被三振、9局上飛球出局，不過達成單季35轟、35盜，成為繼2011年坎普（Matt Kemp）後，道奇隊史第2人。

而大谷翔平本季花118場達成35轟、35盜，追平1998年的A-Rod（Alex Rodriguez）並列史上第2快，僅次於1987年戴維斯（Eric Davis）的115場。