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MLB／道奇先發全敲安炸4轟取5連勝 大谷翔平連2天開轟

記者蘇志畬／即時報導
3局上2出局後，大谷翔平轟出陽春砲。（美聯社）
3局上2出局後，大谷翔平轟出陽春砲。（美聯社）

道奇隊13日狂轟猛炸，先發9人全數敲安，共敲出13支安打，大谷翔平連兩天開轟，史密斯（Will Smith）、帕赫斯（Andy Pages）、勒克斯（Gavin Lux）也都開轟，4發全壘打助陣下以7：2擊敗釀酒人隊，取得5連勝。

13日2局上史密斯的陽春砲就為道奇先馳得點，3局上2出局後，大谷翔平也轟出陽春砲，4局上更打出5分大局，其中帕赫斯、勒克斯都敲出2分砲，奠定勝基。

大谷翔平13日先發第1棒、指定打擊，首打席敲出中外野飛球出局，3局上則是將瑞伊（Colin Rea）的球轟到右外野第二層看台上，擊球初速109.3哩、飛行距離413呎，4局上沒參與到大局遭到三振，接著6局敲出滾地出局，8局上也是三振。

大谷翔平總計4打數1安打、1分打點，打擊率下降到2成97，並列國聯第4，本季第37轟位居國聯第1，領先領先歐蘇納（Marcell Ozuna）的35轟，86分打點國聯第2。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）5局被敲3支安打，僅因陽春砲失1分，拿下本季第10勝（5敗），防禦率3.63；釀酒人先發瑞伊雖然投了6局，但被敲10支安打中包含4轟，丟掉7分，承擔本季第4敗（10勝），防禦率3.72。

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