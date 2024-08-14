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台灣小將再戰威廉波特少棒賽 賽前大滿貫遊行氣勢高

中央社／威廉波特13日專電
世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特舉辦世界少棒錦標賽，台灣隊小球員13日在威廉波特市區舉行的盛大遊行中氣勢高昂。(中央社)
世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特舉辦世界少棒錦標賽，台灣隊小球員13日在威廉波特市區舉行的盛大遊行中氣勢高昂。(中央社)

美國威廉波特少棒賽將於14日開賽，代表亞太區的桃園市龜山國小小將全員參與賽前盛大遊行。台灣隊已連續3年打進世界少棒錦標賽，吸引沿街觀眾熱烈歡呼。

世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特（Williamsport）舉辦的世界少棒錦標賽，已經有77年歷史。贏得2024亞太區冠軍代表出賽的桃園市龜山國小少棒隊，全員出席在威廉波特歷史悠久西4街舉行的大滿貫遊行（Grand Slam Parade）。

台灣小將們抵美後已進行五日練習。有台僑對於龜山國小再度代表台灣出賽感到十分興奮，球隊練習期間遠道驅車前往致意。

龜山國小校長丁伯強說，小朋友都進入備戰狀況，教練也都把狀況調整到最好，期待有更好的表現讓大家知道。

他說，用平常心，教練都讓小朋友盡力讓平常表現最好的表現出來。不要太緊張，就當作一場很重要的比賽放在心上，盡力去完成就好。

威廉波特市區舉行的世界少棒錦標賽大滿貫遊行已有18年歷史，上屆有3500人參與，吸引超過4萬名觀眾，是地區年度盛事。不少民眾一早已排隊占位，包括台灣隊，今年有超過20支來自世界各地的球隊加入遊行。

來自台灣的小選手們吸引沿街觀眾熱烈掌聲歡呼，在遊行車上為民眾拋接簽名球，教練團隊與遠道而來的台僑也持國旗加入隊伍。由於台灣隊已連續3年參賽，民眾都不陌生。

龜山國小已第4次來美參加少棒世界賽，首場賽事將在美東時間14日下午5時出戰加拿大隊。同組分區包括澳洲古巴、歐洲代表隊伍。

世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特舉辦世界少棒錦標賽，桃園市龜山國小少棒隊隊員...
世界少棒聯盟（LLB）在賓州威廉波特舉辦世界少棒錦標賽，桃園市龜山國小少棒隊隊員13日在賽前遊行為沿街民眾拋接簽名球。(中央社)

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