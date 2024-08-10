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MLB／悶了10打席 大谷敲出448呎全壘打

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平一棒轟出中外野兩分砲，本季第35號全壘打出爐。 (路透)
大谷翔平一棒轟出中外野兩分砲，本季第35號全壘打出爐。 (路透)

首打席連三次揮空吞下三振，道奇隊日本球星大谷翔平沒放過第2打席的機會，一棒轟出中外野2分砲，這發本季第35號全壘打，終結連10打席無安打。道奇隊最終以9：5擊敗海盜隊。

大谷翔平9日擔任先發第1棒、指定打擊，首打席面對凱勒（Mitch Keller）投出的3顆速球都揮棒落空，連10打席沒敲安，不過道奇隊靠著弗里曼（Freddie Freeman）的陽春砲在此局先馳得點。

3局下換大谷翔平發揮，再次面對凱勒在2好1壞後，將一顆88.4哩的低角度滑球撈出全壘打牆外，擊球初速113.9哩、飛行距離448呎，打出去就知道留不住，這也是大谷116場出賽的第35轟，重新獨居國聯全壘打王。

這是大谷翔平本季第11支飛行距離超越440呎的全壘打，寫下自2015年「Statcast」啟用以來，道奇球員單季最多紀錄，而道奇球員生涯最多是彼德森（Joc Pederson）的12支440呎以上全壘打，大谷只差1支就追平。

在大聯盟明星賽期間，大都會投手米納亞（Sean Manaea）沒有選擇回到家鄉，而是留在紐約陪伴媽媽與未婚妻，而他決定到中央公園找一面牆丟加重沙球，好維持手感，最後在壘球場旁找的一個適合的場所。

而一群原本在打壘球的球迷認出了米納亞，紛紛上來與他合照，於是米納亞提出了一個邀請，「你們要跟我一起傳接球嗎？」球迷的反應是：「當然好啊！」

於是米納亞就跟這群壘球聯盟的球員傳接球了半小時，就跟平時準備先發時一樣，有幸接球的桑塔納（Randy Santana）說：「他感覺是先用50%力、75%力，慢慢慢增加上去。」

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