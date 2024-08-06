我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

MLB／白襪21連敗追平美聯紀錄 名將怒噴：已成笑柄

記者蘇志畬／即時報導
白襪隊總教練葛里佛。（美聯社）
白襪隊總教練葛里佛。（美聯社）

美職大聯盟白襪隊近期慘到不行，5日又以1：5敗給運動家隊，苦吞21連敗追平美聯紀錄，距離國聯的23連敗也只差2場，接下來2天將繼續對上運動家。

「我們聊過這件事，大家都知道現在是什麼狀況。」白襪隊總教練葛里佛（Pedro Grifol）賽後表示：「21連敗真的很糟糕，很令人受傷、心痛，但就像我說過的，這不是缺乏付出，沒有人上場是希望輸球的。」

白襪隊目前與1988年金鶯隊並列美聯最多連敗紀錄，國聯的23連敗則是1961年費城人隊所保有，也是1900年以來最多，而1889年美國協會的路易斯威爾上校隊（Louisville Colonels）26連敗，則是大聯盟紀錄，該季他們打出27勝111敗成績。

白襪隊上一次贏球已經是美國時間7月10日，目前戰績27勝88敗，照此進度可能以38勝124敗的賽季作收，將寫下自1899年來最多敗球隊，當時克里夫蘭蜘蛛隊（Cleveland Spiders）打出20勝134敗。

白襪名將「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）賽後講評時氣到不行，「該停止了，這是球員唯一該做的事，中止連敗。不要再說『我們在努力了』，別說『我們每天都很辛勤練習』，這些都該停止了。」

湯瑪斯指出，如果自己是總教練，不會再當個好人，「踹門、摔門都可以，大喊『滾出這裡，連輸了21場，我們已成棒球界的笑柄』。」

巴黎奧運熱話題

費城

上一則

場邊人語／火球押陣 天使坐鎭

延伸閱讀

又傳金主招待 大法官湯瑪斯曾飛紐國度假

又傳金主招待 大法官湯瑪斯曾飛紐國度假
最高法院改革 確實有其必要

最高法院改革 確實有其必要
拜登24日演說 呼籲所剩任期要對最高法院進行改革

拜登24日演說 呼籲所剩任期要對最高法院進行改革
進步派要角歐凱秀：民主黨應讓拜登繼續參選

進步派要角歐凱秀：民主黨應讓拜登繼續參選

熱門新聞

布萊恩的家人出席儀式。 (美聯社)

NBA／Kobe第2座雕像揭曉 擁抱女兒一幕成永恆

2024-08-03 01:00
網友翻出今年3月，林昀儒與樊振東一起在新加坡看泰勒絲演唱會的影片。(圖擷自「樊振東」微博)

林昀儒拍樊振東「嗨唱泰勒絲」畫面 網翻出影片：互動太可愛

2024-07-31 22:20
「嘴綠」格林。（美聯社）

NBA／繼湯普森後勇士又一核心將離去 格林想退休：最多再2年

2024-07-31 05:00
台灣有不少運動明星家喻戶曉，有網友就好奇若不假思索，大家第一個會想到的運動員是誰，貼文一出，不少人都秒選王建民。圖為本屆法國巴黎奧運參賽的選手。 (聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影)

台灣運動員第一個想到誰？ 眾人選他：當時以為會超日趕美

2024-07-31 21:20
洋基隊「新同學」奇森姆在對陣費城費城人隊(Philadelphia Phillies) 的棒球比賽第七局中打出一支三分本壘打，打擊後指向場邊慶祝。(美聯社)

MLB／奇森姆轉戰洋基連兩場雙響砲 寫隊史第一人紀錄

2024-07-31 02:00
34歲的海瓦德結束14年NBA生涯。 (美聯社)

NBA／「星海哥」海瓦德宣布退休 同梯好手僅剩喬治持續征戰

2024-08-01 20:40

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀