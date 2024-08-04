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MLB／史上首見 1選手同時為藍鳥、紅襪出賽 827寫紀錄

記者陳宛晶／即時報導
簡森有機會在同一場比賽出現在藍鳥、紅襪隊的出賽紀錄中。(美聯社)
簡森有機會在同一場比賽出現在藍鳥、紅襪隊的出賽紀錄中。(美聯社)

8月27日這一天，大聯盟可能出現史上首見的奇景，捕手簡森（Danny Jansen）有機會在同一場比賽出現在藍鳥、紅襪隊的出賽紀錄中，而這都是因為一場6月的保留比賽。

簡森在當時仍屬於藍鳥，擔任先發第七棒、捕手面對紅襪，2局上正好打到他的打席，球數處於1好0壞時比賽因雨喊停，最終無法恢復進行，改到8月底進行雙重賽，而簡森已在7月底被交易到紅襪。

對於簡森屆時能否在保留比賽為紅襪出賽，美國媒體翻出規章確認沒有問題，據7.02(h)所述，球隊准予推派在比賽保留當下不在陣中的選手，而這麼一來就可能出現有趣畫面了，屆時簡森若為紅襪出賽，將寫下大聯盟史上第一次一名選手同場出現在兩隊出賽紀錄中。

至於「藍鳥版」簡森已打到1好0壞的打席，必須換人接手完成，而根據規定當時還不到2好球，任何打擊結果都會紀錄在接手打者帳上，因此也就無緣在紀錄上看到簡森接捕、簡森打擊的狀況了。

大聯盟雖不曾出現一名選手同場為兩隊出賽的狀況，但也因保留比賽產生過不少有趣數據，像是索托（Juan Soto）和邦茲（Barry Bonds）生涯首安的日期都早於初登場，這是因為大聯盟對於保留比賽最終紀錄日期仍會是原訂比賽日，而非最終完賽日。

貝耶茲（Javier Báez）在2021年4月11日留下同日為大都會、小熊隊出賽的紀錄，也是因為保留比賽；更神奇的是同一年7月21日，馬林魚隊杜瓦（Adam Duvall）面對國民隊哈森（Daniel Hudson）上演投打對決，同一天教士、勇士之戰形成保留比賽，當這場比賽在9月接續進行時，杜瓦、哈森因交易分別隸屬兩隊，再次同場過招，留下同一天同組投打對決卻牽扯4隊的狀況。

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