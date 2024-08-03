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MLB／第2局壘上無人也被敬遠 洋基賈吉寫52年首見紀錄

記者陳宛晶／即時報導
賈吉。（美聯社）
賈吉。（美聯社）

「法官」賈吉（Aaron Judge）的威力，讓藍鳥隊決定提早戒備，3日在首局看他炸裂兩分砲後，第2局就在壘上無人時決定不讓他打，大聯盟已超過50年不曾出現第2局以前的壘上無人「敬遠」，藍鳥教頭史奈德（John Schneider）直言：「我就不想看他揮棒。」

洋基隊3日以8：3擊敗藍鳥隊，打線敲出3發兩分砲致勝，第1局賈吉、第2局葛里沙姆（Trent Grisham）、第5局沃爾普（Anthony Volpe）陸續開砲。

賈吉在首局就敲出本季第41轟，這也是他單季第16發首局全壘打，並列大聯盟史上第3，僅次於2001年羅德里奎茲（Alex Rodriguez）18支、1999年麥奎爾（Mark McGwire）17支。

被修理一次，藍鳥第2局再遇賈吉就決定祭出非常手段，在壘上無人時將他請上一壘，史奈德說：「我真的不想看他揮棒，我們討論過，對上他要非常小心，他和聯盟其他打者是完全不同等級，他可以靠1次揮棒就改變比賽走向。」

賈吉去年就曾碰過壘上無人的故意四壞，但這是他頭一次在前兩局就獲得這樣的待遇，大聯盟前一次亦要追溯到1972年8月10日，時為美聯啟用指定打擊制度的前一年，天使隊故意四壞保送捕手伯格曼（Glenn Borgmann），面對投手柯賓（Ray Corbin）。

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