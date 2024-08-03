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MLB／響尾蛇開賽4棒15壘打數 史上首見

記者陳宛晶／綜合報導
開路先發卡洛爾為首，響尾蛇開賽前4棒15壘打數，寫下大聯盟史上首見的紀錄。(路透)
開路先發卡洛爾為首，響尾蛇開賽前4棒15壘打數，寫下大聯盟史上首見的紀錄。(路透)

響尾蛇隊日前打出史上最瘋首局，以開路先發卡洛爾（Corbin Carroll）三壘打加失誤為起點，接著連3棒開轟，連4位都自己一個人繞完4個壘包，開賽前4棒15壘打數，寫下大聯盟史上首見的紀錄。響尾蛇最終以9比8險勝海盜。

響尾蛇2日在客場面對海盜隊先發投手歐提茲（Luis L. Ortiz），一開賽就給予重擊，卡洛爾打向右外野平飛球落地後一路滾到最深處，腳程飛快的卡洛爾一轉眼已到三壘，而這球傳向三壘時又發生暴傳，讓他再跑回本壘為響尾蛇開張分數，也是俗稱的少棒全壘打。

神奇劇情緊接著上演，馬提（Ketel Marte）、彼德森（Joc Pederson）、貝爾（Josh Bell）連三打席開轟，歐提茲開賽用14球還沒拿到出局數，已經被敲3支長打、丟掉4分，而開賽前4棒15壘打數，為大聯盟史上首見的紀錄。

響尾蛇華麗的開局，最終單場打下5分，但領先優勢一度在6局遭到追平，7局上貝爾再掃追平陽春砲，此役僅是他從馬林魚交易轉戰響尾蛇的第一場出賽，就貢獻雙響砲。

此外，透過交易轉戰太空人隊的日本投手菊池雄星，2日穿上新球衣的第一戰，就繳出5.2局失2分的好投，幫助球隊以3：2擊敗光芒隊，單場11次三振中包含連8K，追平日本球員最多、隊史最多的連續三振紀錄。

轉戰太空人隊的日本投手菊池雄星，2日在新東家初登板。(美聯社)
轉戰太空人隊的日本投手菊池雄星，2日在新東家初登板。(美聯社)

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