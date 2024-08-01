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MLB／勒梅修復活猛敲6打點 洋基橫掃王者費城

記者蘇志畬／即時報導
勒梅修。(美聯社)
勒梅修。(美聯社)

洋基隊2屆打擊王勒梅修（DJ LeMahieu）今年遇到傷病問題，歸隊後打擊狀況又不佳，但1日以生涯新高的單場6分打點，幫助洋基隊以6：5拿下勝利，3連戰橫掃戰績第一的費城人隊，勒梅修感謝隊友一直支持著自己。

勒梅修先在2局上敲出一顆中外野深遠飛球，一開始判定為二壘安打，但經挑戰後改判變滿貫砲，而費城人隊在5局下追近到1分差，6局上勒梅修又敲出2分打點二壘安打，讓費城人隊後面攻進2分也無法逆轉戰局。

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）表示，勒梅修的揮棒很平衡，前面遇到比較困難的時刻但他能夠克服，值得尊敬，「他未來在球隊還是重要的角色。」

賽前勒梅修本季打擊數據是打擊率1成73、上壘率2成64、長打率0.216，在奇森姆（Jazz Chisholm）到來後甚至一度丟掉先發三壘的工作，而1日繳出4打數2安打、6打點的成績。

「最近的狀況對我來說很艱難。」勒梅修表示：「但今天感覺很好，隊友們一直都在我背後支持我，能夠克服難關，他們也都很開心，這絕對是美好的感受。」

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