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MLB／名將之子哈勒戴生涯首轟即滿貫 寫隊史最年輕紀錄

記者蘇志畬／即時報導
哈勒戴。(路透)
哈勒戴。(路透)

縱使生涯前9場出賽僅敲出1支安打，百大新秀之首哈勒戴（Jackson Holliday）的生涯首轟在第11場出賽誕生，還讓他名留青史，成為隊史最年輕敲出滿貫砲的球員。

金鶯隊31日以10：4擊敗藍鳥隊，5局下僅領先1分的時刻，哈勒戴在1出局、滿壘時，將羅德里奎茲（Yerry Rodriguez）的球掃到右外野的球場之外，形成擴大領先的滿貫砲，擊球初速109.2哩、飛行距離439呎。

哈勒戴以20歲又240天之齡成為金鶯隊史最年輕滿貫砲打者，也是隊史第3位生涯首轟即滿貫砲的打者，前有1973年貝克（ Frank Baker）、1985年康納利（Fritz Connally），大聯盟史上第8年輕敲出滿貫砲首轟的球員。

「感覺很超現實。」哈勒戴表示：「沒想過第一發全壘打能夠如此美好，最開心的還是能夠幫助球隊贏球。當我打得掙扎的時候，感覺自己辦不到這件事，但能夠敲出巨大一轟，對我來說比任何事都重要。」

這一轟也是本季第7發打到尤托街（Eutaw Street）的全壘打、金鶯球員第5人，在所有敲到尤托街的129發全壘打中，只有2支是生涯首轟，哈勒戴加入2013年太空人隊葛羅斯曼（Robbie Grossman）的行列。

哈勒戴是7屆明星外野手哈勒戴（Matt Holliday）的兒子，金鶯隊在2022年選秀以狀元籤選進哈勒戴，在小聯盟狂轟猛炸，不過今年4月升上大聯盟後表現不佳，34打數僅敲出2支安打，重返大聯盟立刻做出貢獻。

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