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MLB／交易截止前 道奇補進先發弗萊賀提、老將基爾邁爾

記者蘇志畬／即時報導
弗萊賀提。(路透)
弗萊賀提。(路透)

道奇隊幹大事，趕在30日交易截止之前，從老虎隊交易來先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty），又從藍鳥隊換到外野老將基爾邁爾（Kevin Kiermaier）。

道奇隊為了補強投手陣容，送出的是捕手兼一壘手李蘭佐（Thayron Liranzo）、游擊手史威尼（Trey Sweeney）兩名潛力股，另外用後援投手亞布洛（Ryan Yarbrough）去換到基爾邁爾。

隨著山本由伸、布勒（Walker Buehler）進入傷兵名單，道奇隊先發輪值欠缺具有影響力的投手，今年7勝5敗、防禦率2.95、106.2局投出133次三振的弗萊賀提可以解決這個問題，而且也有季後賽經驗。

34歲的基爾邁爾日前才宣布今年球季結束後將退休，今年球季也打得掙扎，打擊率僅1成95，但他的加入仍然能為道奇隊提供頂級防守貢獻，今年在中外野守了548.1局，守備率為0.982。

加上先前換來的寇佩克（Michael Kopech）可以補強牛棚，艾德曼（Tommy Edman）提供野手板凳深度，羅沙里歐（Amed Rosario）能夠強化二遊，都有補到欠缺的位置。

基爾邁爾。(美聯社)
基爾邁爾。(美聯社)

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