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MLB／賈吉雙響攻上99打點 新同學也轟2發洋基大勝費城

記者蘇志畬／即時報導
背號99號的賈吉成為本季第一位99分打點的球員。(路透)
背號99號的賈吉成為本季第一位99分打點的球員。(路透)

「法官」賈吉（Aaron Judge）29日敲出雙響砲、3分打點，幫助洋基隊以14：4大勝費城人隊，賈吉不僅以39轟繼續領跑全大聯盟，背號99號的他也成為本季第一位99分打點的球員，剛交易過來的奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）也雙響砲。

賈吉先發第3棒、中外野手，5打數敲出2支安打，分別是1局上先馳得點的陽春砲，以及7局上擴大領先的2分砲，持續推進兩項史上第一紀錄，生涯前1000場出賽最多轟、最多單場複數轟，賈吉以296轟、37場領先，而今天僅是他第941場出賽。

而此戰洋基隊火力供輸不僅賈吉，奇森姆28日才從馬林魚來到洋基，就在2局上敲出效力新球隊的首轟，9局上再補上一發兩分砲，貢獻3分打點，本季累積15轟，接近生涯最高的單季19轟紀錄。

洋基團隊6轟，另外兩轟來自2局上萊斯（Ben Rice）的陽春砲、8局上沃爾普（Anthony Volpe）的2分砲。

費城人隊派出本季10勝的強投惠勒（Zack Wheeler）仍無法扭轉頹勢，他先發5局被敲7支安打包含3轟，丟掉7分，吞下第5敗，防禦率上升到2.94，費城人隊近13場輸掉9場比賽，不過勝率仍是大聯盟第一。

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