我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

AI介入大選 馬斯克轉貼「賀錦麗假影音」引爭議

MLB／交易到洋基接到巴哈馬總理電話 奇森姆：大家都說想來

記者陳宛晶／即時報導
洋基隊奇森姆。（美聯社）
洋基隊奇森姆。（美聯社）

昨天才剛透過交易從馬林魚轉戰洋基隊，奇森姆（Jazz Chisholm）馬上感受到身處這支全球最知名棒球隊的熱度，他接到許多訊息和電話，其中包括巴哈馬總理，「他們都說想要來紐約看比賽。」

洋基28日以8：2擊敗紅襪隊，新同學奇森姆擔任先發第五棒、中外野手，貢獻1安打、跑回1分、1次盜壘成功。

賽後談到首度為洋基出賽，他直言：「為洋基打球，是每個孩子的夢想。」他說，得知被交易到洋基時，自己的第一想法就是太棒了，「我被交易到一支正處於季後賽競爭球隊，我真的很期待在10月為洋基出賽。」

奇森姆也透露，交易新聞出來後，收到許多訊息，其中也包括巴哈馬總理戴維斯（Philip Davis），「很多人都傳訊息給我，聊到為洋基打球的事，他們都想來看比賽、想來紐約。」

奇森姆來自巴哈馬，從小看運動賽事都是關注人氣球隊，包括NBA湖人隊、MLB洋基隊，他在2019年從響尾蛇被交易到馬林魚時，就是洋基傳奇隊長基特（Derek Jeter）時任馬林魚總裁、股東時啟動的交易，在他被交易到洋基後，網友也翻出他過往受訪談到與基特的緣分、帶有洋蔥的故事。

當時奇森姆提到，「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）一直都是自己心中排名第一的偶像，他曾在曼巴學院見過本人，但就在兩天後，布萊恩所搭乘的直升機失事罹難，「隔天，我哭著打了電話給基特，我告訴他，我的偶像走了，你可以當我的偶像嗎？從那一天開始，他對待我就像是他的孩子。」

巴黎奧運熱話題

洋基 氣球 季後賽

上一則

MLB／大谷單季27盜刷新高 道奇教頭：好喜歡看他跑喔

延伸閱讀

MLB／索托單場雙響砲 洋基5轟擊垮光芒 本季第60勝

MLB／索托單場雙響砲 洋基5轟擊垮光芒 本季第60勝
MLB／賈吉第35轟出爐 洋基不敵光芒4轟 慘遭狂噓

MLB／賈吉第35轟出爐 洋基不敵光芒4轟 慘遭狂噓
3種度假開銷 富翁也避免

3種度假開銷 富翁也避免
已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

熱門新聞

大谷翔平的全壘打飛到中外野看台最高層。(美聯社)

紅襪教頭看到重播才知落點 讚嘆大谷翔平超大號全壘打

2024-07-22 16:07
國際奧委會24日表決通過，2034年冬季奧運主辦權授予猶他州鹽湖城；但在眾人歡呼慶祝之際，國際奧委會同時宣布，猶他州已簽協議，承諾將敦促聯邦政府，不再調查中國泳將禁藥檢測。(路透)

赤裸奧運政治 猶他州獲2034冬奧主辦權 但簽1條件

2024-07-24 18:51
道奇隊官方社群也隨機詢問各球員最欣賞的女性運動員，大谷翔平給出的答案簡潔又放閃，就是老婆田中真美子。 (美聯社)

MLB／大谷答最愛運動員「我老婆」 田中真美子幫挑出場曲

2024-07-23 23:00
颱風凱米影響，擊劍選手陳弈通（右）、田徑選手張博雅（左）等人，24日搭乘長榮航空班機前往參加巴黎奧運，包含選手及工作人員共23人提前出發。（中央社）

生涯首次前進花都 台灣田徑美女張博雅害羞又期待

2024-07-24 13:01
巴黎奧運村中國代表團駐地有熊貓裝飾。（中新社）

巴黎奧運自帶空調床墊？中國代表團辟謠

2024-07-24 17:22
男子足球A組奧運會「首秀」的烏茲別克斯坦隊(白衣)在C組迎戰奪冠熱門西班牙隊(紅衣)，烏茲別克斯坦隊表現精彩雖敗猶榮。（路透）

奧運足賽開踢 法國首勝美國隊 2屆冠軍阿根廷吃敗仗

2024-07-24 20:07

超人氣

更多 >
巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
理財百科／5原因 支票帳戶別放逾3000元

理財百科／5原因 支票帳戶別放逾3000元
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普