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MLB／大谷單季27盜刷新高 道奇教頭：好喜歡看他跑喔

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平4打數沒有安打，但靠破個人單季新高的本季第27盜仍有貢獻，為道奇跑回1分。(美聯社)
大谷翔平4打數沒有安打，但靠破個人單季新高的本季第27盜仍有貢獻，為道奇跑回1分。(美聯社)

道奇隊3連戰前兩戰面對太空人隊都輸得慘淡，28日靠菜鳥萊恩（River Ryan）挺身，先發5.2局失1分、賞出8次三振，率領道奇以6：2贏球，避免遭到橫掃；大谷翔平4打數沒有安打，但靠破個人單季新高的本季第27盜仍有貢獻，為道奇跑回1分。

大谷翔平前4打席都空手而歸、吞下2K，直到第9局才找到爭取版面的縫隙，選到保送上壘，隨即展現速度，跑出本季第27盗，赫南德茲（Teoscar Hernández）的二壘方向滾地球將他送到三壘，再靠海沃德（Jason Heyward）的高飛犧牲打攻下道奇的第6分。

大谷過去單季最多盜壘數為2021年26盗，今年在7月底就已經超過進度，日本媒體以同樣進度換算到162場賽季，有望達到48轟、40盗，大谷本季不僅「30-30」近在咫尺，「40-40」也不是不可能。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）形容，大谷就像是在棒球上勤奮學習的好學生，「一壘指導教練會給他很多關於投手的資訊，增加他盜壘的成功率，但我也也很欣賞翔平跑壘的積極性，他的狀態絕佳，當他盜壘時，通常都能帶進分數，為球隊的勝利帶來貢獻，看他跑步真的很有趣呢！」

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