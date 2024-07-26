我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

MLB／薛則3400K 超車韋蘭德躋身三振榜第10

體育新聞組／綜合報導
薛則25日先發對上白襪隊，主投6局送出9次三振，賽後生涯三振數來到3400次。（美聯社）
薛則25日先發對上白襪隊，主投6局送出9次三振，賽後生涯三振數來到3400次。（美聯社）

遊騎兵隊塞揚老將薛則（Max Scherzer）25日先發對上白襪隊，主投6局送出9次三振，賽後生涯三振數來到3400次，超越太空人隊「V中年」韋蘭德（Justin Verlander）的3393次，名列大聯盟歷史三振排行榜第10名。

賽前薛則的三振數是3391次，與韋蘭德的差距十分微小，果然在本場比賽成功超車。「這樣的里程碑都與生涯的持久性，以及身體的健康度有關。」薛則一再強調健康的重要性，「我知道我最近有些傷病，但回顧自己的生涯，我一直能保持健康，能夠持續、穩定地出賽，每年都會變得更好。」

再2天就將迎來40歲生日的薛則，在這場比賽威風八面，85球中有62個好球，只被擊出3支安打失1分，本季目前累計2勝3敗，這場比賽是自他背部手術以來的第7次先發出賽。搭配的捕手基茲納（Andrew Knizner）對薛則的投球讚譽有加：「對他來說這是場谷底反彈的比賽。有犀利的滑球與好的球速，非常經典的『薛氏』投球，他完全主導了這場比賽。」

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）也誇讚薛則：「他有著非常偉大的職業生涯，進入三振榜前10實在是好事一樁。」而競爭對手韋蘭德自6月9日後就因肩頸僵硬未曾出賽過，薛則有望在此後拉開一段差距。

巴黎奧運熱話題

太空人

上一則

場邊人語／美國猶他 冬奧選她

延伸閱讀

MLB／大谷翔平46度超高射砲嚇到教頭 2巨蛋將炸到屋頂

MLB／大谷翔平46度超高射砲嚇到教頭 2巨蛋將炸到屋頂
MLB／大谷翔平250轟迎克蕭復出 道奇教頭：夢幻共演

MLB／大谷翔平250轟迎克蕭復出 道奇教頭：夢幻共演
MLB／大谷翔平4支0「丟了打擊王」道奇終止5連勝

MLB／大谷翔平4支0「丟了打擊王」道奇終止5連勝
MLB／道奇又添傷兵 急補2屆金手套亞莫德排先發

MLB／道奇又添傷兵 急補2屆金手套亞莫德排先發

熱門新聞

大谷翔平的全壘打飛到中外野看台最高層。(美聯社)

紅襪教頭看到重播才知落點 讚嘆大谷翔平超大號全壘打

2024-07-22 16:07
國際奧委會24日表決通過，2034年冬季奧運主辦權授予猶他州鹽湖城；但在眾人歡呼慶祝之際，國際奧委會同時宣布，猶他州已簽協議，承諾將敦促聯邦政府，不再調查中國泳將禁藥檢測。(路透)

赤裸奧運政治 猶他州獲2034冬奧主辦權 但簽1條件

2024-07-24 18:51
道奇隊官方社群也隨機詢問各球員最欣賞的女性運動員，大谷翔平給出的答案簡潔又放閃，就是老婆田中真美子。 (美聯社)

MLB／大谷答最愛運動員「我老婆」 田中真美子幫挑出場曲

2024-07-23 23:00
颱風凱米影響，擊劍選手陳弈通（右）、田徑選手張博雅（左）等人，24日搭乘長榮航空班機前往參加巴黎奧運，包含選手及工作人員共23人提前出發。（中央社）

生涯首次前進花都 台灣田徑美女張博雅害羞又期待

2024-07-24 13:01
台灣射箭代表隊入住2024巴黎奧運選手村3房1廳房型，體育署事前已提前租用50台移動式冷氣，並事先在各房內安裝好。（劉展明提供）

巴黎奧運接駁車脫班又迷路 選手只剩半小時練習

2024-07-20 15:19
男子足球A組奧運會「首秀」的烏茲別克斯坦隊(白衣)在C組迎戰奪冠熱門西班牙隊(紅衣)，烏茲別克斯坦隊表現精彩雖敗猶榮。（路透）

奧運足賽開踢 法國首勝美國隊 2屆冠軍阿根廷吃敗仗

2024-07-24 20:07

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂