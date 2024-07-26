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MLB／希斯投出教士第2場無安打 第1人一句話讓他續投

記者蘇志畬／即時報導
教士隊強投希斯。(美聯社)
教士隊強投希斯。(美聯社)

即使賽前因雨延後76分鐘開打，教士隊強投希斯（Dylan Cease）依舊繳出一場9局9K的無安打比賽，幫助球隊以3：0擊敗國民隊，締造隊史第2次無安打比賽紀錄，上前與他擁抱的正是馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。

馬斯葛洛夫是教士隊史第1位投出無安打比賽的投手，在2021年4月9日終結超過50年的空白，而第2次等待時間不用那麼久。

希斯26日大殺四方，登板前就有隊友幫忙打下3分，雖然在1局下、4局下、7局下都出現保送，但都沒讓危機擴大，隊友守備也夠挺，5局下波賈茲（Xander Bogaerts）衝到外野接飛球，結果球彈出手套，但中外野手梅里爾（Jackson Merrill）神反應接力完成接殺。

「跟隊友們一起分享這個時刻很特別。」希斯締造無安打比賽後如此說道，他以114球投完9局，沒有被敲安打、沒有失分，另有9次三振、3次四壞保送。

2022年9月3日對戰雙城隊，當時效力白襪隊的希斯投到第9局、2出局仍保有無安打機會，但卻被阿拉斯（Luis Arraez）敲安破功，如今兩人都是教士隊友，今天在隊友接殺最後出局數後，阿拉斯特別去將球要了回來，親手遞交給希斯。

事實上，幾天前兩人共乘電梯時，才聊到阿拉斯曾打破希斯無安打的話題，阿拉斯說：「當時我就告訴他，你有很好的球質，你可以辦到的，結果今天他就達成了，我真的為他開心。」

「我想隨著時間流逝，（無安打）這件事會越來越難忘。」希斯說：「我曾經很接近，如今終於達成，這是非常值得紀念也難忘的事情之一，能夠上場體驗這件事，我不知如何形容感受，就只有開心而已。」

而希斯投完7局時已經來到94球，加上開場前的延誤，教練團原本打算將他換下，但希斯說：「至少給我個機會，還好我們辦到了。」總教練席爾特（Mike Shildt）透露，馬斯葛洛夫也是贊成續投的一員，「他認為希斯的狀況還很好，他投過一場了，他有經驗。」

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