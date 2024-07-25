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MLB／大谷翔平250轟迎克蕭復出 道奇教頭：夢幻共演

記者陳宛晶／即時報導
道奇隊資深左投克蕭。(路透)
道奇隊資深左投克蕭。(路透)

道奇隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）相隔299天再登板，大谷翔平以一發陽春砲為他助威，連道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）都形容是「夢幻劇情」。

道奇今天以6：4擊敗巨人隊，傳奇左投克蕭回歸，先發4局共用72球，被敲6安打、失2分，送出6次三振，失分出現在3局上，開局就被連敲4安打、丟掉2分，但隨後連飆3K霸氣解危。

對於克蕭的回歸，羅伯茲表示，「我很興奮，我想所有道奇人都很興奮，我知道克蕭也很興奮。這是一場受到高度關注的比賽，他的回歸時間在我們預期內，但這對我們全體來說都是個大日子，尤其是克蕭本人，經歷這麼長時間的復健，我為他的復健終於來到終點線感到開心。」

大谷翔平單場4打數敲出2安打，另有1次四壞保送上壘，雙安都是長打，先是第4局的二壘打，接著8局下兩隊4：4之際，亞梅德（Nick Ahmed ）先敲超前陽春砲，下一棒的大谷緊跟著開砲，這是他的本季第31轟、大聯盟生涯第202轟、美日通算第250轟。

這是大谷、克蕭首度同隊同場出賽，被問到克蕭先發、大谷開轟、道奇贏球的完美橋段，羅伯茲笑答：「這就像是夢幻劇情，對吧？這個世代最好的其中兩位選手效力同隊，翔平常在說想跟克蕭一起打球，克蕭則是在場邊看了翔平5個月了，最終可以一起出賽真的太棒了。」

大谷翔平。(美聯社)
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