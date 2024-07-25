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MLB／道奇又添傷兵 急補2屆金手套亞莫德排先發

記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊游擊防區今年連傳傷兵，緊急簽下2屆金手套亞莫德並即刻先發。（路透）
道奇隊游擊防區今年連傳傷兵，緊急簽下2屆金手套亞莫德並即刻先發。（路透）

道奇隊游擊防區今年連傳傷兵，開季主力游擊貝茲（Mookie Betts）6月下旬被觸身球砸到骨折，羅哈斯（Miguel Rojas）也因前臂緊繃進入傷兵，緊急簽下2屆金手套亞莫德（Nick Ahmed），並在24日即刻先發第9棒、游擊。

道奇與巨人隊之戰，賽前發布多個球員異動，王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）離開傷兵名單，24日重返先發，羅哈斯因對紅襪隊之戰右前臂緊繃，放入傷兵，另外投手納克（Landon Knack）下放小聯盟，並指定讓渡瓦納斯科（Ricky Vanasco），空出40人名單。

道奇隊為了填補游擊空缺，簽下曾在2018、2019年拿下國聯游擊手金手套的亞莫德，他在今年效力巨人隊時出賽52場、打擊率2成32，然而日前遭到釋出，重返大聯盟第一戰就是對上前東家。

亞莫德表示，23日晚上才接到道奇隊電話，只花半天時間就趕到球隊會合，「我在家鄉亞利桑納維持訓練，期間有接到幾支球隊洽詢，但到道奇隊才完成簽約，很快達成共識，認識新隊友、適應新環境是大聯盟常態，比賽開打就一切如常。」

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