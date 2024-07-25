MLB／大谷翔平4支0「丟了打擊王」道奇終止5連勝

大谷翔平丟掉國聯打擊王。(美聯社)

道奇 隊與巨人隊系列賽第三戰，前7局的投手戰在後段畫風一變，巨人在8局上攻下6分大局，最終以8：3帶走勝利，道奇終止5連勝，大谷翔平 4支0又被天敵米勒（Erik Miller）三振，丟掉國聯打擊王。

道奇打線前5局都被巨人先發投手瑞伊（Robbie Ray）壓制，在他主投期間沒能敲出半支安打，還被三振8次，不過在1局下靠著瑞伊連續4次四死球（2四壞、2觸身）得到1分。

而大谷翔平面對瑞伊在首局敲出左外野飛球出局，接著2局下、5局下都揮棒落空三振，8局下面對剋星米勒再次吞K，生涯5度對決，大谷翔平都被三振。

大谷翔平24日4打數無安打，連續兩場比賽都吞下3K，打擊率下滑到3成10，輸給教士隊阿拉斯（Luis Arraez）的3成11，在國聯打擊榜從第一掉到第二。

巨人則是在4局上查普曼（Matt Chapman）陽春砲追平、雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）安打超前，而8局上擴大道奇傷口，開局連3人上壘後，連續2支安打敲回2分，後面2個出局數換回1分，又是2支安打敲回3分，打下大局奠定勝負。

道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow）傷癒歸隊首戰，先發5局被敲4支安打，丟掉2分吞敗；瑞伊從TJ手術中回歸，本季初先發就以5局失1分表現奪勝，雖然沒被敲出安打，還投出8次三振，但也有2次四壞、2次觸身球。