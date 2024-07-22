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MLB／貝爾崔等4人進入名人堂 紐約州辦感性儀式

中央社／紐約21日綜合外電報導
茂爾（左起）、希爾頓、貝爾崔、雷藍入選棒球名人堂。（路透）
茂爾（左起）、希爾頓、貝爾崔、雷藍入選棒球名人堂。（路透）

美國棒球名人堂本年度新成員出列，他們分別是多明尼加籍的三壘手貝爾崔、世界大賽冠軍教練雷藍、捕手茂爾以及一壘手希爾頓。

中央社引述法新社報導，所有名人堂新成員都參加了位於紐約州古柏鎮（Cooperstown）感性的引入儀式。

貝爾崔（Adrian Beltre）是著名的3000安俱樂部成員，他在美國職棒大聯盟（MLB）效力21個球季，分別是洛杉磯道奇隊、西雅圖水手隊、波士頓紅襪隊和德州遊騎兵隊；他最終打擊率有0.286，擊出3166支安打，1707個打點，總共477支全壘打。

貝爾崔在由媒體投下的385票中獲得366票，在所有入選者中排在第一。他也是大聯盟唯一一位生涯3000安、同時包辦450支全壘打的三壘手。

希爾頓（Todd Helton）在科羅拉多洛磯隊效力17個球季，他獲得了307票；唯一以捕手身分獲得3次MLB打擊王頭銜的茂爾（Joe Mauer）獲得293票，他們2人低空跨過進入名人堂所需的75%得票率門檻。

希爾頓曾5度入選大聯盟全明星隊，他是2000年的打擊王與打點王。他打擊率為0.316，在2519支安打中擊出 369支全壘打，打回1406分。

茂爾在明尼蘇達雙城隊度過整個15年職業生涯，他曾6次入選全明星隊，也是3屆美聯打擊王，平均打擊率為0.306；總共擊出了143支全壘打，安打有2123支，共923個打點。

雷藍（Jim Leyland）現年79歲，曾任匹茲堡海盜隊、佛羅里達馬林魚隊、科羅拉多洛磯隊和底特律老虎隊的總教練。雷藍曾帶領馬林魚贏得1997年世界大賽冠軍，他是經由名人堂資深委員會所選出。

雷藍在22個賽季拿下1769勝，同時還贏得3次年度最佳教練、6次分區冠軍與3次聯盟冠軍。他自大聯盟退休後，還帶領美國隊奪得2017年世界棒球經典賽冠軍。

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