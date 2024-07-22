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MLB／山本由伸何時復出？ESPN：道奇要他備戰10月

記者藍宗標／即時報導
道奇日本好手山本由伸。（路透）
道奇日本好手山本由伸。（路透）

道奇隊巨星大谷翔平21日對紅襪隊之戰開轟，成為國聯首位達到30支全壘打的球員，隊上另一位日本好手山本由伸歸期未定，美國媒體ESPN指出，道奇的態度十分謹慎，希望他「為10月做好準備」。

山本最近一次出賽是6月16日對皇家隊之戰，只投兩局無失分退場，接下來因為右肩不適，被放進60天傷兵名單；ESPN指出，道奇兩名先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、克蕭（Clayton Kershaw）即將歸隊，山本何時重返前線充滿高度不確定性。

道奇21日對紅襪之戰狂轟6支全壘打，以9：6獲勝，明起對巨人隊展開4連戰，葛拉斯諾、克蕭分別在25、26日登板先發，山本目前進度就連首次牛棚練投都沒有。

道奇目前在國聯西區穩居榜首，連續12年闖進季後賽的機會很大，山本最近表示，目標是在例行賽結束前回歸，但也強調現在設定時間表還為時過早。

山本目前接傳球距離拉大到60公尺，21日再次受訪透露「一切都按計劃進行」，道奇總教練羅伯茲也說，確保他現在和長期健康是首要任務。

山本本季出賽14場投出6勝2敗、防禦率2.92，其中7場優質先發；羅伯茲認為他的恢復狀況不錯，但也不急著讓他復出，畢竟目前戰績維持一定水準，如何準備可望到手的季後賽才是重點。

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