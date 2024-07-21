我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨誰會第1個挑戰賀錦麗？曼欽放消息「正在考慮」

評／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

MLB／大谷翔平穩坐全壘打王 道奇瘋狂6轟 3連戰橫掃紅襪

記者藍宗標／即時報導
道奇21日終場9：6獲勝，完成3連戰橫掃。(路透)
道奇21日終場9：6獲勝，完成3連戰橫掃。(路透)

道奇隊21日在洛杉磯主場瘋狂開轟，先發9棒有6人出現全壘打，大谷翔平5局下從紅襪隊先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的手中轟出陽春砲，本季第30轟出爐，仍居國聯全壘打王，道奇終場9：6獲勝，完成3連戰橫掃。

大谷21日3打數1安打，被三振、保送各1次，成為大聯盟本季第2位、國聯首位達到30轟的打者，領先排名第2的勇士隊重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）2轟，打擊率3成15暫居第2，打點70分排名第3。

克勞佛擋不住道奇長程砲，成為「全壘打製造機」，弗里曼（Freddie Freeman）首局轟出陽春砲，赫南德茲（Teoscar Hernandez）3局下也轟出陽春砲，幫助道奇3：2領先，攻下勝利打點。

道奇打線愈打愈猛，拉克斯（Gavin Lux）4局下開轟，5局下巴恩斯（Austin Barnes）、大谷連續開轟，這3支陽春砲把比數變成6：2，克勞佛只投5局失6分吞敗，被揮出7支安打竟有5支全壘打。

道奇打完前7局6：3領先，海沃德（Jason Heyward）8局下再從簡森（Kenley Jansen）的手中轟出兩分砲。

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）21日對光芒隊之戰轟出3分砲，本季35轟、89分打點穩居大聯盟雙冠王；大谷成為第2位達到30轟的球員，連續4年達到這個數字，生涯累積201轟，美日職棒通算249轟。

這是道奇第25次出現單場至少6轟紀錄，也是近兩季首次，明星賽後3戰全勝，戰績59勝41敗在國聯西區穩居榜首，領先響尾蛇、教士隊8場勝差。

巴黎奧運熱話題

道奇 勇士 大谷翔平

上一則

巴奧／田徑百米短跑 美國隊派「地球上跑最快的男女」搶雙金

延伸閱讀

MLB／大谷翔平陽春砲「國聯王者」本季首位30轟

MLB／大谷翔平陽春砲「國聯王者」本季首位30轟
MLB／大谷2度獲敬遠 道奇11局激鬥2連勝紅襪

MLB／大谷2度獲敬遠 道奇11局激鬥2連勝紅襪
MLB／11局激鬥 大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安道奇贏球

MLB／11局激鬥 大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安道奇贏球
MLB／大谷翔平連3打席空振本季首見 敲安鋪陳逆轉滿貫

MLB／大谷翔平連3打席空振本季首見 敲安鋪陳逆轉滿貫

熱門新聞

阿根廷衛冕美洲盃冠軍。（路透）

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

2024-07-15 02:45
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴奧／中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

2024-07-18 22:30
謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

2024-07-14 16:40
西班牙前鋒威廉斯進球後高呼慶祝。(路透)

歐國盃冠軍戰 西班牙2比1擊敗英格蘭奪冠

2024-07-14 16:55

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國