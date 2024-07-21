MLB／太空人重砲艾瓦瑞茲完全打擊 笑說打PS也沒想過

太空人隊3棒指定打擊艾瓦瑞茲。（路透）

太空人 隊3棒指定打擊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），21日對水手隊之戰4次打數都揮出安打，攻下兩分打點，成為大聯盟本季第2位締造完全打擊的球員，但太空人終場4：6落敗，兩隊在美聯西區排名並列領先。

艾瓦瑞茲首局揮出一壘打，4局上右外野方向429英尺陽春砲、本季第20轟出爐，6局上又揮出三壘打，8局上最後一次打擊追加二壘打，成為隊史完全打擊第10人，也是去年8月29日亞土維對紅襪隊之戰後，太空人球員再次出現完全打擊紀錄。

YORDAN ALVAREZ HAS JUST HIT FOR THE CYCLE!!!! pic.twitter.com/Pgo8CoNMzn — Houston Astros (@astros) 2024年7月21日

遊騎兵隊22歲菜鳥左外野手朗福德（Wyatt Langford）1日對金鶯隊之戰，成為大聯盟本季首位締造完全打擊紀錄的球員，相隔3周古巴 重砲艾瓦瑞茲跟進，賽後被問到生涯是否想過完全打擊紀錄，笑說：「就連打電玩PlayStation也沒有。」

艾瓦瑞茲過去業餘時期從未出現完全打擊，就連小時候在古巴打棒球也沒有，21日成為史上第2位在水手主場T-Mobile 球場締造罕見紀錄的球員，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）說：「這對重砲型球員來說，真的不容易做到。」

艾斯帕達表示，艾瓦瑞茲可以轟出看起來有500英尺遠的全壘打，還能打出三壘打，不只是非常優秀的打者，也告訴大家他的運動能力有多強。