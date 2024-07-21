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MLB／賈吉第35轟出爐 洋基不敵光芒4轟 慘遭狂噓

記者藍宗標／即時報導
賈吉21日對光芒隊之戰7局下轟出3分砲。（美聯社）
賈吉21日對光芒隊之戰7局下轟出3分砲。（美聯社）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）21日對光芒隊之戰7局下轟出3分砲，本季第35支全壘打出爐，但洋基無法挽回頹勢，終場仍以4：6落敗，在美聯東區仍落後排名第1的金鶯隊兩場勝差。

大聯盟明星賽結束後，洋基在紐約主場對光芒進行4連戰，賈吉前兩戰未開轟，21日7局下面對光芒第5任投手亞當（Jason Adam），轟出左外野444英尺3分砲，追成3：5，兩隊第9局各得1分，洋基還是兩分之差輸球。

賈吉明星賽後首轟出爐，本季35轟、89分打點穩居大聯盟雙冠王。

洋基打完開季前72場比賽就拿到50勝，接下來29場吞下20敗，21日比賽第7局開打前，總教練布恩（ Aaron Boone）和主審爭執被驅逐出場，本季第5次被趕是大聯盟教頭最多，也是生涯第38次。

洋基團隊防禦率2.86在6月19日還是大聯盟最強，接下來這段期間6.39變成最差，開季前70戰首局只被攻下22分，再來31戰掉了25分，包括21日先發投手史卓曼（Marcus Stroman）遭光芒開路先鋒帕拉修斯（Richie Palacios）首局首打席全壘打。

光芒全場出現7支安打，比洋基少兩支，但出現4支全壘打攻下5分，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）繼昨天雙響砲後再度開轟，在4連戰前3場搶下兩勝。

希瑞（Jose Siri）7局上轟出兩分砲，把領先差距拉大到5分，讓洋基球場45178名觀眾愈看愈不爽，希瑞說：「他們一直發出噓聲，甚至噓自己的球隊，這不是好事。」

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