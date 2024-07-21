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MLB／大谷2度獲敬遠 道奇11局激鬥2連勝紅襪

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平連兩場被敬遠，道奇也連續上演逆轉勝。（美聯社）
大谷翔平連兩場被敬遠，道奇也連續上演逆轉勝。（美聯社）

道奇隊日籍球星大谷翔平20日敲出生涯第812場出賽的第800支安打，隨著道奇與紅襪隊的熱鬥打滿6打席、2度獲得敬遠，兩隊纏鬥到延長賽11局下，道奇才靠史密斯（Will Smith）的再見安打以7：6贏球，拿下2連勝。

大谷翔平19日4打數1安打、吞下3K，19日同樣4打數1安打，但沒被三振，首打席大谷敲出滾地球出局，接著3局下、7局下都敲出飛球出局，但6局上作為首名打者，敲出一支左外野二壘長打。

6局下大谷上壘後弗里曼（Freddie Freeman）選到保送，接著T.E.赫南德茲（Enrique Hernandez）的一發陽春砲追平比數，將比賽拉進延長賽。

大谷翔平在9局下1出局、二壘有人時獲得故意四壞保送，延長賽兩隊在第10局也各得2分，11局下道奇犧牲推進成1出局、三壘有人，泰勒（Chris Taylor）選到保送後，下一棒大谷又獲得故意四壞，史密斯在滿壘時敲出安打，終於結束這場漫長賽事。

大谷翔平連續5場敲安，賽後打擊率來到3成15，不過最近9場比賽僅敲出1轟，全壘打進度停滯。

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大谷翔平 道奇

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