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MLB／混血台將林台將加入洋基 投手爸授棒球哲學

體育新聞組／綜合報導
台灣出生的混血棒球員林台加將加入紐約洋基隊。（取材自Instagram.com@tyler_wilson30）
台灣出生的混血棒球員林台加將加入紐約洋基隊。（取材自Instagram.com@tyler_wilson30）

混血棒球員林台加即將加入紐約洋基隊；他回顧棒球路上，自己的老爸、前台灣職棒洋投文雄（Steve Wilson）教他很多，體認到棒球運動「失敗遠比成功多」，記得為每一次小成就感到開心。

中央社報導，父親是加拿大人、母親是台灣人，9歲以前住在台灣，22歲的林台加近日在美國職棒大聯盟的季中選秀會上，被紐約洋基隊在第8輪選中。

他將在18日前往洋基在佛州坦帕的訓練基地，經體檢、簽約程序之後，可望展開訓練和比賽。

面對即將展開的職業生涯，林台加接受訪問，談到自己最大的優勢在於打擊，特別是自己具有左右開弓的特性。

林台加大學4年效力亞利桑那州的大峽谷大學（GCU），在這支全美大學體育聯盟（NCAA）一級棒球校隊扮演主將，今年5月拿下分區的年度最有價值球員（MVP），無論打擊率、得分、安打、二壘安打、全壘打、打點都是全隊第一。

林台加說，打擊能力是他的棒球之路可以走到現在的關鍵，他歷經肩膀開刀、心理受挫，重新回到球場上打出顛峰成績。

林台加從高中時代就是一名強打捕手，能夠左右開弓。但在高中、大學期間，林台加兩度肩膀受傷，使他失去原本引以為傲的長傳阻殺臂力，改練一壘手和外野手。

林台加說，肩膀開刀之後，他面臨重大挫折，原本傳球是自己最突出的能力，傷後發現「身體沒辦法做到了」。他坦言心情「真的糟透了」，但終究必須面對現實，認清「與其自憐自艾，不如看看自己可以怎麼加強」。

於是林台加做出改變，成為一個不同類型的球員，他從捕手變成一壘手，後來又練了外野手；他一邊重新鍛鍊自己的臂力，一邊加強速度，投入大量時間提升運動能力，使自己在場上多個守備位置，提升自己在團隊中的價值。

「如何面對失敗」是所有棒球員必經的課題。林台加說，擁有6年大聯盟投手經驗、在台灣當過洋投、球探的老爸文雄給予很多幫助。

林台加說，文雄有大聯盟球員、球探經驗，很清楚在一名年輕球員身上應該具備什麼樣的特質，經常給他建議，告訴他要成為一名更好的球員，不只是身體素質重要，更是心理層面的更關鍵。

「棒球是如此困難的一項運動」林台加說，球場上失敗次數遠多於成功次數，比賽永遠不會變得更容易，只會變得愈來愈困難，一年之中那麼多比賽，失敗次數只會愈來愈多；一個好球員在精神上必須保持清醒，清楚自己該專注的目標。

他說，正因為棒球是如此的困難，學會享受每一刻，為自己每一次的小小成就感到開心，這是非常重要的事。

林台加體認到，進入職棒之後面對的又是一個完全不同的層級，心智上必須要更加敏銳；他除了繼續發揮既有打擊、速度上的優勢，也正在重新找回自己的臂力，讓自己成為一個全方位的球員。

洋基 佛州 加拿大

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