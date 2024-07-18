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MLB／主場平均觀眾慘到只剩7899人 運動家輸道奇快4萬

記者藍宗標／即時報導
今年季後就要搬離奧克蘭的運動家隊，46場主場比賽單場平均7899人，是30隊最爛數字。 (美聯社)
今年季後就要搬離奧克蘭的運動家隊，46場主場比賽單場平均7899人，是30隊最爛數字。 (美聯社)

大聯盟例行賽暫時休兵，各隊打完前半季賽事，觀眾人數統計也出爐，道奇隊47場主場比賽湧進224萬5164人、單場平均47769人，兩個數字都排名第1，反觀今年季後就要搬離奧克蘭的運動家隊，46場主場比賽只有36萬3374人、單場平均7899人，都是30隊最爛數字。

道奇向來是大聯盟人氣最旺的球隊，從2013年起，主場平均觀眾人數連續11季排名第1（2020年球季因疫情關門比賽），今年完成「連12」看來沒有太大問題。

前半季只有3隊主場觀眾人數突破200萬大關，費城人隊217萬8956人居次，教士隊217萬1310人名列第3；但從單場平均數來看，洋基41433人排名第2，再來是費城人41112人、教士40209，其他26隊平均數不到4萬。

運動家人氣不振，而且落後其他球隊一大截，就連排名倒數第2的馬林魚隊，主場62萬8623人、單場平均12829人，至少還有5位數的場均數字。

大聯盟目前主場總人數未達百萬的球隊還有雙城、海盜、皇家、白襪、光芒隊，加起來一共7隊，運動家前年、去年都是人氣最差的球隊，今年無法改變命運，目前單場平均數落後道奇竟達39870人，很多奧克蘭民眾就是不想進場觀戰。

道奇 費城 奧克蘭

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