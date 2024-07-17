我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

MLB／大谷翔平明星賽開轟加勝投史上唯一 但國聯遭逆轉

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(歐新社)
大谷翔平。(歐新社)

日本球星大谷翔平在大聯盟明星賽首度開轟，這發3分砲一度幫助國聯明星隊領先，然而最終以3：5敗給美聯明星隊，大谷翔平錯過MVP，但仍成為史上第一位在明星賽取得過勝投、全壘打紀錄的球員。

面對兩隊0：0平手局面，大谷翔平在3局上無人出局、一二壘有人時，面對紅襪右投豪克（Tanner Houck），0好2壞後相中一顆88.1哩的指叉球，把球轟到中右外野觀眾席，幫助國聯明星隊取得3：0領先。

大谷翔平在比賽中受訪時表示，能夠幫助球隊先馳得點很棒，那個打席揮棒感覺不錯，「我在明星賽沒有太多揮棒機會，有打出這一轟真是太好了。」

不過美聯明星隊在3局下先靠洋基強打索托（Juan Soto）的二壘安打追回2分，守護者隊弗萊（David Fry）再敲安追平比數；5局下紅襪好手杜蘭（Jarren Duran）更是直接一發2分砲，為美聯取得5：3領先。

大谷翔平今天作為先發第2棒、指定打擊，首打席選到四壞保送，3局上開轟後，5局上遭到三振，7局上則被代打換下，總計2打數1安打，生涯在明星賽累計9打席、6打數，敲出2安打，另有3次四壞、2次三振。

這是大谷翔平連4年參加明星賽第一次敲出長打，也成為繼2007年鈴木一朗之後，第2位在明星賽開轟的日本球員，作為國聯代表則是第1人，也是道奇隊自1996年皮亞薩（Mike Piazza）後，再次有球員在明星賽開轟。

大谷表示：「能夠跟平常不會接觸的球員聊天很開心，去年我是在美聯，今年在不同聯盟遇到不同球員，度過很棒的時間。」

根據大聯盟官網紀錄，大谷翔平在2021年作為二刀流出賽時，曾在明星賽拿下勝投，也讓他成為史上唯一在明星賽取得勝投又開轟的球員。

小熊隊日本投手今永昇太4局下登板，第一年挑戰美職就在明星賽亮相，也以15球投出三上三下，先讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出滾地出局，接著三振拉契曼（Adley Rutschman），最後讓塞米恩（Marcus Semien）敲出左外野飛球出局。

大谷翔平 日本 道奇

上一則

MLB／大谷翔平牽手田中真美子亮相 西裝巧思藏愛犬

下一則

場邊人語／男籃磨合 賽制為和

延伸閱讀

MLB／大谷翔平牽手田中真美子亮相 西裝巧思藏愛犬

MLB／大谷翔平牽手田中真美子亮相 西裝巧思藏愛犬
MLB／大谷翔平明星賽開轟生涯首次 日本第2人

MLB／大谷翔平明星賽開轟生涯首次 日本第2人
MLB／大谷翔平搭機赴明星賽 愛妻愛犬跟著飛德州

MLB／大谷翔平搭機赴明星賽 愛妻愛犬跟著飛德州
MLB／大谷翔平涼到9局終於敲致勝二壘打 道奇止住4連敗

MLB／大谷翔平涼到9局終於敲致勝二壘打 道奇止住4連敗

熱門新聞

德國田徑女將施密特。(取材自施密特Instagram/@alicasmd)

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

2024-07-12 07:15
阿根廷衛冕美洲盃冠軍。（路透）

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

2024-07-15 02:45
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
美國體操金牌拜爾絲。（路透）

巴黎奧運／拜爾絲、詹姆斯…最值得關注12選手 中國只有她上榜

2024-07-10 21:15
謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

2024-07-14 16:40
「夏季奧運國際各單項總會聯合會」今天表示，美國執法當局對於中國游泳選手禁藥案採取的調查行動，可能會影響美國未來主辦體育賽事的機會。路透

國際組織：美查中國選手禁藥案 將影響主辦賽事機會

2024-07-13 15:49

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」