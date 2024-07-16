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大谷鐵口直斷 赫南德茲稱霸全壘打大賽道奇隊史第一人

記者陳宛晶／即時報導
赫南德茲在決賽以14轟險勝皇家隊威特（Bobby Witt Jr.）的13轟，成為道奇隊史第一位稱霸全壘打大賽的選手。 (美聯社)
赫南德茲在決賽以14轟險勝皇家隊威特（Bobby Witt Jr.）的13轟，成為道奇隊史第一位稱霸全壘打大賽的選手。 (美聯社)

大聯盟明星周全壘打大賽上演激戰，道奇隊赫南德茲（Teoscar Hernandez）在決賽以14轟險勝皇家隊威特（Bobby Witt Jr.）的13轟，抱回100萬美元冠軍獎金，成為道奇隊史第一位稱霸全壘打大賽的選手，也讓大谷翔平賽前的私心預測成為鐵口直斷。

今年全壘打大賽改制，首輪不再捉對廝殺，而是8人直接比全壘打支數，兩屆冠軍阿隆索（Pete Alonso）僅打12轟排名7，與18轟的賈西亞（Adolis Garcia）、16轟的歐蘇納（Marcell Ozuna）、11轟的韓德森（Gunnar Henderson）一起遭到淘汰。

進入4強後進行單淘汰制，威特先以17轟擊敗拉米瑞茲（Jose Ramírez）的12轟，赫南德茲、波姆（Alec Bohm）的交鋒出現激戰，波姆正規打完已經追平赫南德茲的14轟，加時3次出棒都未能出牆，兩人進入加賽比3次揮擊，赫南德茲擊出2轟，擊敗波姆的1轟。

赫南德茲決賽先上打擊區，揮出14轟，威特正規時間打完為11轟，前兩次揮擊都沒出牆，第3次揮擊擊出450呎大號全壘打，爭取到多1個出局數的機會，但最終以13轟作收，1轟之差分出勝負。

國聯全壘打領先的大谷翔平，今年並未參與全壘打大賽，今天被問到看好哪位參賽者，大谷當然力挺自己的西語老師，「我猜是赫南德茲，我希望他會贏。」兩人都在今年加入道奇陣營，春訓開始就常黏在一起，互相請教西文和日文。

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