大谷談洛杉磯奧運「當然想打」 想讓更多人愛上棒球

大谷表態參戰2028年洛杉磯奧運的高度意願。 (美聯社)

大谷翔平 連續4年參與明星賽盛會，依然是眾星中最閃亮的那顆星，今天在媒體日上一登場，媒體上演大遷徙，大批往他的位置狂奔，而他也面對媒體表態參戰2028年洛杉磯 奧運的高度意願。

適逢巴黎奧運 即將到來，而洛杉磯正是2028年的奧運舞台，棒球重返五環殿堂。對於參戰奧運的意願，大谷毫不猶豫回答：「當然想打！」大聯盟選手能否參戰奧運存在很大變數，前提是大聯盟願意季中停賽。大谷表示，「國際賽一直都很特別，奧運也是一樣，而且有機會讓更多平常不看棒球的人注意到這項運動，我認為這對棒球是很重要的事。」

大谷今年以單刀出戰，專注打擊的結果是上半季帶6項國聯第一數據結算，包括29轟、長打率0.635、56支長打、壘打數235、整體攻擊指數1.035、跑回75分。此外，117支安打、打擊率0.316排名國聯第2，69分打點、23次盜壘排名國聯第3。

評價上半季表現，大谷認為對自己而言，重要的是在復健的過程中，同時也能在場上拿出好表現，「我希望復健進展順利，我也能在場上打越多比賽越好。」至於獎項追逐，他說自己不清楚數據上有多接近，「但就像我之前說的，我會每場做好該做的事，讓數字自然累積。」

今天看全壘打大賽8位參賽者，大谷預測自家隊友會贏，「我猜是赫南德茲（Teoscar Hernández），我希望他會贏。」。媒體也好奇，不分古今，大谷會想看到哪些選手參加全壘打大賽，而他一開口就是超重磅組合，「邦茲（Barry Bonds）、馬奎爾（Mark McGwire）、貝比魯斯（Babe Ruth）。」

明星賽將在明天登場，外界也關注是否如先前預告，妻子真美子將與他一起走紅毯？大谷表示，「她會過來，明天應該會和我一起走紅毯吧！目前計畫是這樣。」