我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

CNN還原對話 特勤急護送離場 川普：讓我先穿鞋

MLB／道奇連2天9局遭逆轉 大谷6項國聯第1結束上半季

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平14日單場雙安。(美聯社)
大谷翔平14日單場雙安。(美聯社)

道奇隊14日進行明星賽前最後一戰，連續兩天遭到逆轉輸球，9局下投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）發生2次失誤，包括再見暴傳，以3：4不敵老虎隊；大谷翔平單場雙安，手握6項國聯第1的數據為上半季畫下句點。

大谷此役4打數敲出2安打，前兩打席都是擊球強勁的平飛球遭到接殺，接著在第5局和第8局都敲出一壘打。大谷明星賽前117安，為隊史1979年葛維（Steve Garvey）後的最多安打選手。

盤點大谷上半季打擊數據，29轟、長打率0.635、56支長打、壘打數235、整體攻擊指數1.035、跑回75分皆排名國聯第1，117支安打、打擊率0.316排名國聯第2，69分打點、23次盜壘排名國聯第3。

道奇此役首局靠史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Teoscar Hernández）二壘打串連先取分數，後續帕赫斯（Andy Pages）的安打再挹注1分打點，羅哈斯（Miguel Rojas）也敲安上壘，隨後在壘間被夾殺的過程中，道奇再多跑回1分，開賽就取得3：0領先。

道奇帶著3：2領先進入9局下，老虎的攻勢以麥金斯崔（Zach McKinstry）三壘打開局，馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）先敲安追平，維拉德（Ryan Vilade）短打點成投手拉米瑞茲的失誤，裴瑞茲（Wenceel Pérez）繼續短打，這回拉米瑞茲傳三壘再度爆傳，讓老虎跑回超前分。

道奇 大谷翔平

上一則

奧運籃球／杜蘭特腳傷又缺席訓練 教練不擔心：沒有B計畫

下一則

MLB／大谷翔平搭機赴明星賽 愛妻愛犬跟著飛德州

延伸閱讀

MLB／賈吉34轟 創洋基隊史明星賽前新高 仍領先大谷5轟

MLB／賈吉34轟 創洋基隊史明星賽前新高 仍領先大谷5轟
MLB／大谷200轟紀錄日 見證道奇9局下丟5分延長賽吞敗

MLB／大谷200轟紀錄日 見證道奇9局下丟5分延長賽吞敗
MLB／大谷翔平涼到9局終於敲致勝二壘打 道奇止住4連敗

MLB／大谷翔平涼到9局終於敲致勝二壘打 道奇止住4連敗
MLB／大谷4支0、2K 上不了壘讓連續盜壘場次斷在4場

MLB／大谷4支0、2K 上不了壘讓連續盜壘場次斷在4場

熱門新聞

美國跨性別田徑運動員妮姬‧希爾茲取得女子田徑1500公尺項目參加奧運資格。(美聯社)

巴黎奧運／跨性別選手1500米跑破紀錄 她拿奧運門票

2024-07-07 20:32
紐西蘭華裔女將孫璐璐。(歐新社)

溫網／媽媽來自香港…紐西蘭華裔女將 拍落瑞度卡努闖8強

2024-07-07 20:06
波特曼被邀請參加廣告拍攝。（取材自Ｘ平台）

奧運／英國品牌邀女運動員穿性感內衣宣傳理念 女泳將怒批：可恥

2024-07-08 07:47
德國田徑女將施密特。(取材自施密特Instagram/@alicasmd)

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

2024-07-12 07:15
美國體操金牌拜爾絲。（路透）

巴黎奧運／拜爾絲、詹姆斯…最值得關注12選手 中國只有她上榜

2024-07-10 21:15
遞補東京奧運獎牌頒獎，蘇炳添獲得東京奧運會男子4X100米接力銅牌。（新華社）

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

2024-07-04 09:37

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡