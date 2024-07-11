MLB／今永昇太「抓鶯」奪第8勝 下一戰明星賽

小熊隊左投今永昇太生涯首次對決美聯強權金鶯隊，又是一場6局未失分的超好投。（美聯社）

小熊隊左投今永昇太生涯首次對決金鶯隊，面對美聯東區排名第1的強權，展現強投威力，先發6局未失分，優質表現奪下本季第8勝，小熊終場4：0獲勝，搶下3連勝、近6戰第5勝。

今永昇太用100球完6局，被揮出6支安打、出現1次保送，飆出6次三振，金鶯攻占得點圈時，連續9次打數掛零，無法從他的手中得分；小熊3名後援投手也讓對手一路掛零，金鶯在主場吞下2連敗。

這是今永昇太在明星賽前最後一場先發任務，目前17場先發投出8勝2敗、防禦率2.97、奪三振98次，暫居小熊投手三冠王，將在17日和去年經典賽 封王隊友大谷翔平 重聚，共享明星賽氣氛。

金鶯投手伯恩斯（Corbin Burnes）也入選明星賽，這場比賽投6局被揮出9支安打、失3分吞敗，戰績掉到9勝4敗。

小熊揮出11支安打，4棒鈴木誠也4打數1安打，5局上從伯恩斯的手中攻下1分打點，幫助今永昇太投完6局，帶著3分領先優勢退場。

今年明星賽17日在遊騎兵隊主開打，共有32名球員首次入選，今永昇太成為2015年布萊恩（Kris Bryant）之後，小熊首位參加明星賽的菜鳥球員，更是大聯盟從1958年制定新人規則起，隊史首位入選的菜鳥投手。