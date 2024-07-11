我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

MLB／花785萬元買洛杉磯豪宅 大谷翔平難忍媒體瘋狂報導 想賣掉了

中央社／東京11日綜合外電報導
道奇隊日籍球星大谷翔平。（美聯社）
道奇隊日籍球星大谷翔平。（美聯社）

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，日前被美媒披露在洛杉磯郊外購買豪宅後被大肆報導。日媒引述球團消息人士指出，大谷現有意賣掉這間房子。

日本出版社小學館旗下的新聞網NEWS Post Seven指出，事情開端是美媒「洛杉磯時報」5月底報導大谷耗資785萬美元購買洛杉磯郊外的豪宅後，有日媒還派人到大谷新家前實況轉播，並以觀眾可得知豪宅的位置方式報導，引發大谷強烈不滿。

過度揭露大谷隱私的報導引發外界批評，日本富士電視台社長港浩一之後還在例行記者會對此道歉。

NEWS Post Seven引述球團相關人士披露，關於好不容易購買的豪宅，大谷表示「那邊已無法居住」，有意入住前就脫手。大谷被揭購買新居後約1個半月，目前看不出大谷有準備入住的跡象。

球團相關人士透露「目前這間房子的屋主是大谷的不動產管理公司『彈額頭LLC』，聽說正在協調出售」。

報導指出，大谷對新居遭揭敏感並非無據，當前洛杉磯的搶案大增並成為社會問題，犯罪集團常找名人住家下手，大谷的同事也曾經受害。

美國娛樂新聞網站TMZ於2023年8月曾報導道奇選手蒙西（Max Muncy）與弗利曼（Freddie Freeman）家中被強盜入侵。

NEWS Post Seven引述一名駐美記者說法指「球員常要到外地比賽，這時球員妻子常常會留在家中。若（大谷）聽到身旁的同事分享這些令人害怕事，當然不想住進從房子格局到住址都已人盡皆知的新居」。

洛杉磯 道奇 日本

上一則

歐國盃／英格蘭加時進球退荷蘭 和西班牙爭冠

下一則

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

延伸閱讀

MLB／道奇被費城人打爆 野手上來投 大谷翔平敲安盜壘但退場

MLB／道奇被費城人打爆 野手上來投 大谷翔平敲安盜壘但退場
MLB／大谷翔平敲安盜壘但退場 道奇被打爆野手上來投

MLB／大谷翔平敲安盜壘但退場 道奇被打爆野手上來投
MLB／小熊唯一代表 今永昇太進明星賽 和大谷翔平當隊友

MLB／小熊唯一代表 今永昇太進明星賽 和大谷翔平當隊友
MLB／大谷翔平敲1安刷2盜 本季達陣20轟20盜壘第一人

MLB／大谷翔平敲1安刷2盜 本季達陣20轟20盜壘第一人

熱門新聞

遞補東京奧運獎牌頒獎，蘇炳添獲得東京奧運會男子4X100米接力銅牌。（新華社）

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

2024-07-04 09:37
美國跨性別田徑運動員妮姬‧希爾茲取得女子田徑1500公尺項目參加奧運資格。(美聯社)

巴黎奧運／跨性別選手1500米跑破紀錄 她拿奧運門票

2024-07-07 20:32
紐西蘭華裔女將孫璐璐。(歐新社)

溫網／媽媽來自香港…紐西蘭華裔女將 拍落瑞度卡努闖8強

2024-07-07 20:06
23名中國游泳選手三年前未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國展開刑事調查。圖為曾在東京奧運奪下2金的張雨霏。(新華社)

中國11泳將禁藥案仍將參加巴黎奧運 美調查、向世界泳總發傳票

2024-07-04 21:19
波特曼被邀請參加廣告拍攝。（取材自Ｘ平台）

奧運／英國品牌邀女運動員穿性感內衣宣傳理念 女泳將怒批：可恥

2024-07-08 07:47
經典成衣品牌「拉夫勞倫」(Ralph Lauren)日前揭曉2024年巴黎奧運開幕式與閉幕式的美國隊(Team USA)制服。（美聯社）

巴黎奧運／美國隊目標奪123面獎牌 與中國搶最多金

2024-07-03 20:28

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利