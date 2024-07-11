棒球／在美國不是最好自己 張育成透露決定返台關鍵

「國防部長」張育成加盟富邦悍將，披上背號「99」號的悍將戰袍。(記者林伯東／攝影)

「在國外沒有那麼開心。」曾效力波士頓 紅襪隊的旅美台將張育成決定落地歸根，透過中職選秀加盟富邦悍將隊，11日在加盟記者會上他也透露做出決定的關鍵，在去年世界棒球經典賽 感受到台灣球迷的溫暖歡迎。

「想了1年半。」張育成談到返台獻技的決定時說：「今年想說拚拚看能不能上大聯盟，但遇到很多挫折，決定回來，也感謝總經理（陳昭如）提供這麼棒的合約，要打出最好的自己，為球迷締造好的回憶。」

張育成也坦言，在國外奮戰感覺很孤獨，想要回到台灣開心打球，展現出最好的自己，「後來富邦來接觸，想到有這個機會回台灣，在美國打球的每一天開始充滿期待。」

也因此，對於接下來有意挑戰美職的年輕球員，張育成給出的建議是：「要想清楚，拿出一開始打棒球的心態去闖，技術我們不會輸人，但要記得，沒有人是你的朋友，大家都是競爭對手。」也提醒要避免倚賴翻譯，才能更加融入環境。

張育成也提及，過去在國外打球還沒拿出最好的實力，一部分原因是意外、傷勢影響，另一方面也是孤獨作戰的感覺，張育成說：「決定回來沒有遺憾，在小聯盟打球沒人看，感覺在浪費自己的生涯，球員生命有限，想要回來展現自已。」