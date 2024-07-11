我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航波音客機 佛州起飛前爆胎狂冒煙 180人緊急下機

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

棒球／在美國不是最好自己 張育成透露決定返台關鍵

記者蘇志畬／台北11日電
「國防部長」張育成加盟富邦悍將，披上背號「99」號的悍將戰袍。(記者林伯東／攝影)
「國防部長」張育成加盟富邦悍將，披上背號「99」號的悍將戰袍。(記者林伯東／攝影)

「在國外沒有那麼開心。」曾效力波士頓紅襪隊的旅美台將張育成決定落地歸根，透過中職選秀加盟富邦悍將隊，11日在加盟記者會上他也透露做出決定的關鍵，在去年世界棒球經典賽感受到台灣球迷的溫暖歡迎。

「想了1年半。」張育成談到返台獻技的決定時說：「今年想說拚拚看能不能上大聯盟，但遇到很多挫折，決定回來，也感謝總經理（陳昭如）提供這麼棒的合約，要打出最好的自己，為球迷締造好的回憶。」

張育成也坦言，在國外奮戰感覺很孤獨，想要回到台灣開心打球，展現出最好的自己，「後來富邦來接觸，想到有這個機會回台灣，在美國打球的每一天開始充滿期待。」

也因此，對於接下來有意挑戰美職的年輕球員，張育成給出的建議是：「要想清楚，拿出一開始打棒球的心態去闖，技術我們不會輸人，但要記得，沒有人是你的朋友，大家都是競爭對手。」也提醒要避免倚賴翻譯，才能更加融入環境。

張育成也提及，過去在國外打球還沒拿出最好的實力，一部分原因是意外、傷勢影響，另一方面也是孤獨作戰的感覺，張育成說：「決定回來沒有遺憾，在小聯盟打球沒人看，感覺在浪費自己的生涯，球員生命有限，想要回來展現自已。」

波士頓 經典賽

上一則

MLB／大谷停在28轟、道奇3連敗 費城人率先搶下60勝

下一則

美洲盃／哥倫比亞勝烏拉圭 將與梅西領軍的阿根廷爭冠

延伸閱讀

因應俄威脅漸增 美2026年起在德部署遠程飛彈

因應俄威脅漸增 美2026年起在德部署遠程飛彈
比網購更安全？德州、奧州雜貨店出現「子彈販賣機」引熱議

比網購更安全？德州、奧州雜貨店出現「子彈販賣機」引熱議
奧運籃球／美國男籃痛失防守大鎖 雷納德退出 冠軍後衛懷特頂替

奧運籃球／美國男籃痛失防守大鎖 雷納德退出 冠軍後衛懷特頂替
首見 特斯拉美國市占上季跌破五成

首見 特斯拉美國市占上季跌破五成

熱門新聞

遞補東京奧運獎牌頒獎，蘇炳添獲得東京奧運會男子4X100米接力銅牌。（新華社）

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

2024-07-04 09:37
美國跨性別田徑運動員妮姬‧希爾茲取得女子田徑1500公尺項目參加奧運資格。(美聯社)

巴黎奧運／跨性別選手1500米跑破紀錄 她拿奧運門票

2024-07-07 20:32
紐西蘭華裔女將孫璐璐。(歐新社)

溫網／媽媽來自香港…紐西蘭華裔女將 拍落瑞度卡努闖8強

2024-07-07 20:06
23名中國游泳選手三年前未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國展開刑事調查。圖為曾在東京奧運奪下2金的張雨霏。(新華社)

中國11泳將禁藥案仍將參加巴黎奧運 美調查、向世界泳總發傳票

2024-07-04 21:19
波特曼被邀請參加廣告拍攝。（取材自Ｘ平台）

奧運／英國品牌邀女運動員穿性感內衣宣傳理念 女泳將怒批：可恥

2024-07-08 07:47
經典成衣品牌「拉夫勞倫」(Ralph Lauren)日前揭曉2024年巴黎奧運開幕式與閉幕式的美國隊(Team USA)制服。（美聯社）

巴黎奧運／美國隊目標奪123面獎牌 與中國搶最多金

2024-07-03 20:28

超人氣

更多 >
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
研究顯示：每日服用綜合維他命無助於延年益壽

研究顯示：每日服用綜合維他命無助於延年益壽