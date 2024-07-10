MLB／帶156公里火球 沈家羲與水手隊簽約圓夢

「火球男」沈家羲在今年春季聯賽投出個人新高的156公里球速，近期與美職水手隊完成簽約。(悍創運動經紀提供)

台灣「火球男」沈家羲在今年春季聯賽投出個人新高的156公里球速，近期與美職水手隊完成簽約，從穀保家商、開南大學畢業後，到新北禾聯成棒隊效力，終於完成旅美心願。

身高186公分、右投右打的沈家羲，高中時期就讀新北強權穀保家商，在高中木棒聯賽 、王貞治盃都有皆有不錯的表現，當時已有職棒球探注意，高中畢業後就讀開南大學。

具有身高優勢且球速極快的沈家羲，在大一就成為開南大學的主力救援投手，2022年梅花旗大學棒球錦標賽拿到大會救援王的獎項，出眾的表現受到國外多位球探的關注，然而2023年也曾因酒駕鬧上新聞版面。

今年沈家羲加入新北禾聯成棒隊，春季聯賽投出個人球速新高，近期沈家羲與西雅圖 水手隊達成共識，球團高層遠從西雅圖飛至台灣與沈家羲簽約，展現球團對於他的重視。