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MLB／帶156公里火球 沈家羲與水手隊簽約圓夢

記者蘇志畬／即時報導
「火球男」沈家羲在今年春季聯賽投出個人新高的156公里球速，近期與美職水手隊完成簽約。(悍創運動經紀提供)
「火球男」沈家羲在今年春季聯賽投出個人新高的156公里球速，近期與美職水手隊完成簽約。(悍創運動經紀提供)

台灣「火球男」沈家羲在今年春季聯賽投出個人新高的156公里球速，近期與美職水手隊完成簽約，從穀保家商、開南大學畢業後，到新北禾聯成棒隊效力，終於完成旅美心願。

身高186公分、右投右打的沈家羲，高中時期就讀新北強權穀保家商，在高中木棒聯賽 、王貞治盃都有皆有不錯的表現，當時已有職棒球探注意，高中畢業後就讀開南大學。

具有身高優勢且球速極快的沈家羲，在大一就成為開南大學的主力救援投手，2022年梅花旗大學棒球錦標賽拿到大會救援王的獎項，出眾的表現受到國外多位球探的關注，然而2023年也曾因酒駕鬧上新聞版面。

今年沈家羲加入新北禾聯成棒隊，春季聯賽投出個人球速新高，近期沈家羲與西雅圖水手隊達成共識，球團高層遠從西雅圖飛至台灣與沈家羲簽約，展現球團對於他的重視。

沈家羲特別感謝穀保家商棒球隊暨新北市棒球主任委員蔡明堂、穀保家商團隊、新北市市府、新北禾聯成棒團隊以及開南大學這幾年來對自己的照顧及支持，才能夠讓自己有完成出國打球的夢想，並且讓他的棒球故事能夠繼續延續。

「火球男」沈家羲在今年春季聯賽投出個人新高的156公里球速，近期與美職水手隊完成...
「火球男」沈家羲在今年春季聯賽投出個人新高的156公里球速，近期與美職水手隊完成簽約。(悍創運動經紀提供)
「火球男」沈家羲在今年春季聯賽投出個人新高的156公里球速，近期與美職水手隊完成...
「火球男」沈家羲在今年春季聯賽投出個人新高的156公里球速，近期與美職水手隊完成簽約。(悍創運動經紀提供)

西雅圖

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