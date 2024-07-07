MLB／紅襪狄佛斯雙響砲、賈吉慘吞3K 洋基近20戰輸15場

賈吉7日被三振3次，本季全壘打數停在32支。(美聯社)

紅襪隊明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）7日砲火凶猛，在洋基 球場45250名觀眾前轟出雙響砲，7局上首轟成為致勝一擊，幫助紅襪3：0擊敗洋基隊，3連戰帶著2勝離開紐約。

兩隊打完前6局都未得分，狄佛斯7局上從洋基先發投手希爾（Luis Gil）的手中轟出陽春砲，攻下勝利打點，8局上拉菲拉（Ceddanne Rafaela）貢獻陽春砲，9局上狄佛斯追加陽春砲，本季第21轟、生涯第193轟出爐，洋基無力挽回戰局。

紅襪先發克勞佛（Kutter Crawford）投7局只被揮出4支安打，和兩名後援投手聯手完封洋基；希爾同樣優質先發，6.2局失1分吞敗，也是最近4連敗，挑戰本季第10勝又失利。

洋基隊25歲菜鳥一壘手萊斯（Ben Rice）昨天轟出3響砲，成為隊史首位締造這項紀錄的新人球員，7日4支0、吞下兩次三振；「法官」賈吉（Aaron Judge）同樣4次打數掛零，被三振3次，本季全壘打數停在32支。

紅襪近7戰搶下6勝，反觀洋基最近6場主場比賽吞下5敗、近20戰15敗，紅襪落後勝差拉近到4.5場；美聯東區龍頭仍是金鶯隊，7日以6：3擊敗運動家隊後，領先排名第2的洋基3場勝差。