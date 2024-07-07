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MLB／大谷翔平敲1安刷2盜 本季達陣20轟20盜壘第一人

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平7日1支一壘打加上2次盜壘成功。（美聯社）
大谷翔平7日1支一壘打加上2次盜壘成功。（美聯社）

道奇隊7日以2：9不敵釀酒人隊，日籍球星大谷翔平仍有紀錄誕生，7日1支一壘打加上2次盜壘成功，這一安讓他以221壘打數破道奇隊史明星賽前紀錄，本季累積20盗，加上28轟，成為大聯盟本季第一位20轟、20盜選手。

大谷此役5打數敲出1安打，吞下2次三振，第3局打向中外野方向的強勁平飛球落地，隨後發動快腿，連續挑戰二壘、三壘都成功，本季19、20盗相繼出爐。

大谷成為大聯盟本季第一位「20-20」俱樂部成員，221壘打數則是打破2019年貝林格（Cody Bellinger）2019年締造的220壘打數明星賽前隊史紀錄。

釀酒人4局上靠葉力奇（Christian Yelich）兩分砲先馳得點，第5局哈斯（Eric Haase）跟進敲兩分砲，道奇剛在6局靠泰勒（Chris Taylor）兩分砲追回一半差距，但釀酒人再拉尾盤，柏金斯（Blake Perkins）先在第7局補上陽春砲、第8局的安打帶有2分打點，第9局葉力奇、米契爾（Garrett Mitchell）的二壘打各攻下1分打點。

道奇 大谷翔平

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