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MLB／洋基菜鳥萊斯第17戰就3響砲 轟破隊史紀錄

記者藍宗標／綜合報導
萊斯對紅襪隊締造單場3響砲。（路透）
萊斯對紅襪隊締造單場3響砲。（路透）

洋基隊25歲菜鳥一壘手萊斯（Ben Rice）6日砲火凶猛，對紅襪隊之戰不但首局首打席開轟，而且締造單場3響砲，成為隊史首位締造這項紀錄的新人球員，洋基終場14：4大勝、終止4連敗。

萊斯6月19日升上大聯盟，6日僅是生涯第17場出賽，擔任洋基開路先鋒，1局下從紅襪先發投手溫科斯基（Josh Winckowski）的手中轟出陽春砲，5局、7局下面對安德森（Chase Anderson）都轟出3分砲，全場攻下7分打點，成為贏球最大功臣，他說：「說實在地，這一切發生太快了，謝天謝地，真是太棒了。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，萊斯首局就用全壘打為比賽定調，打造傳奇的一天，他永遠不會忘記這場比賽。

萊斯在洋基球場45504名觀眾前寫下瘋狂紀錄，不但成為隊史第22位轟出單場3響砲的球員，也追平傳奇球星賈里格（Lou Gehrig）1925年締造的洋基菜鳥單場7分打點，生涯原本1轟變成4轟。

大聯盟史上只有3名菜鳥球員打第1棒出現單場3響砲，前兩人是2009年海盜隊麥卡臣（Andrew McCutchen）、2019年巨人隊亞澤姆斯基（Mike Yastrzemski）。

洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）投4.1局，被揮出7支安打包括1支全壘打，失4分無關勝敗，本季戰績仍是1勝1敗、防禦率6.75。

洋基

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