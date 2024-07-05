我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準英相施凱爾何許人？人權律師出身 傳是「BJ單身日記」角色原型

中國宣布調查白蘭地反傾銷 法國首當其衝…馬克宏5月才送酒給習

MLB／洋基19戰14敗全聯盟最慘 賈吉：我們必須先得分

記者蘇志畬／即時報導
洋基從6月13日開始的19場比賽中，輸了14場。洋基隊強棒賈吉坦言必須先得分。圖為賈吉7月2日出賽照。（路透）
洋基從6月13日開始的19場比賽中，輸了14場。洋基隊強棒賈吉坦言必須先得分。圖為賈吉7月2日出賽照。（路透）

洋基隊今天以4：8輸給紅人隊吞下3連敗，最近19戰14敗是同期大聯盟最多敗球隊，比洛磯、小熊隊還多1敗，問題就出在打線，賈吉（Aaron Judge）坦言現在投手承擔很大壓力，「我們必須先得分。」

洋基從6月13日開始的19場比賽，打擊率2成21是同期全大聯盟排名第26，若只看輸球的14場，打擊率更是低到1成86，上壘率2成82、長打率0.328，完全看不出過往布朗克斯轟炸機的風光。

隊長賈吉認為得分是第一要務，「我們投手肩膀上承擔很大壓力，他們必須有完美表現，攻擊面我們必須對對方投手施壓，開始上壘、或許多盜壘，有人上壘時想辦法得分，能越早得分越好，這樣我們才能在比賽中占據優勢。」

而賈吉怪罪打第3棒的自己，「看看我，我第1局就上去打擊，我必須做點什麼或至少上壘、打分數打回來，我需要承擔這些責任，我要先跳出來。」賈吉已經是洋基打線少數亮點，這19戰他的打擊率是3成44，敲出7轟、21分打點。

洋基今天將新人萊斯（Ben Rice）調到第1棒，而他也在5局下敲出生涯首轟，然而洋基今天僅靠3轟得到4分，另外還有威爾斯（Austin Wells）的陽春砲、索托（Juan Soto）7局下2分砲。

然而先發投手史卓曼（Marcus Stroman）5局被敲5支安打包含3轟，丟掉5分，後續接手的兩任牛棚也都接連失分。

洋基

上一則

MLB／大谷、弗里曼合吞6K 響尾蛇3轟修理道奇

下一則

巴黎奧運／台射箭好手林子翔、戴宇軒 從「靶子隊」變國手

延伸閱讀

MLB／大谷連4年入選明星賽 美聯國聯達陣日本第一人

MLB／大谷連4年入選明星賽 美聯國聯達陣日本第一人
MLB／賈吉32轟 洋基卻吞近15戰第11敗

MLB／賈吉32轟 洋基卻吞近15戰第11敗
MLB／賈吉第31轟擒藍鳥 打擊率追平大谷

MLB／賈吉第31轟擒藍鳥 打擊率追平大谷
MLB／賈吉第31轟收拾藍鳥 打擊率追平大谷直逼三冠王

MLB／賈吉第31轟收拾藍鳥 打擊率追平大谷直逼三冠王

熱門新聞

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

2024-06-30 22:27
遞補東京奧運獎牌頒獎，蘇炳添獲得東京奧運會男子4X100米接力銅牌。（新華社）

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

2024-07-04 09:37
美國隊在今年巴黎奧運集結詹姆斯（左）、柯瑞等超級巨星。（路透）

NBA／塞爾維亞「捧殺法」 主帥讚：今年美國隊比92夢幻隊更好

2024-06-28 23:56

羽球／中17歲小將魂斷賽場 姊姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

2024-07-01 02:10
湯普森(中)轉戰達拉斯，勇士三巨頭宣告解體。(路透)

NBA／勇士三巨頭解體 湯普森3年5000萬美金 轉戰獨行俠

2024-07-01 19:40
經典成衣品牌「拉夫勞倫」(Ralph Lauren)日前揭曉2024年巴黎奧運開幕式與閉幕式的美國隊(Team USA)制服。（美聯社）

巴黎奧運／美國隊目標奪123面獎牌 與中國搶最多金

2024-07-03 20:28

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解