MLB／大谷、弗里曼合吞6K 響尾蛇3轟修理道奇

響尾蛇投手馬丁尼茲5日中繼上場，表現亮眼，3局僅被敲2安打、無失分，狂賞5K。圖為他6月11日出戰照片。（路透）

道奇 隊兩位MVP級球星今天被K得滿頭包，大谷翔平 、弗里曼（Freddie Freeman）合計吞下6K，道奇終場以3：9不敵響尾蛇隊。

大谷翔平只在首打席靠保送上壘，後續安打、盜壘進占三壘，但道奇的攻勢無法再進一步，大谷接下來3打席都遭到三振，此役3支0作收；弗里曼則是4打數沒有安打，吞下3K。

響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）投4局失3分、送出4K，第4局因2安打、1保送形成滿壘，赫南德茲（Enrique Hernández）的游擊方向滾地球先幫助道奇破蛋，巴恩斯（Austin Barnes）補上安打帶有2分打點。

響尾蛇的第2任投手馬丁尼茲（Justin Martinez）成為此役亮點，中繼3局僅被敲2安打、無失分，狂賞5K，讓道奇打線涼得徹底，三振苦主清單就包括大谷、弗里曼。

響尾蛇3轟打下優勢，彼德森（Joc Pederson）首局在隊友連吞2K開局後敲出陽春砲，沃克（Christian Walker）單場雙響砲，先在第1局敲陽春砲，與彼德森共演連兩打席開轟，第3局再炸兩分砲。帶著5：3領先進入第9局，響尾蛇再攻下4分大局奠定勝基，道奇9局下的最後反攻以3連K畫下句點。