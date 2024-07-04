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MLB／大谷連4年入選明星賽 美聯國聯達陣日本第一人

記者蘇志畬／綜合報導
大谷入選明星賽國家聯盟指定打擊，寫下個人連4年入選明星賽紀錄。 （歐新社）
大谷入選明星賽國家聯盟指定打擊，寫下個人連4年入選明星賽紀錄。 （歐新社）

大聯盟明星賽3日公布先發野手陣容，道奇隊日本球星大谷翔平獲得63%球迷選票，入選國家聯盟指定打擊，寫下個人連4年入選明星賽，而在美聯、國聯皆有入選經歷是日籍球員史上第一人。

大谷翔平效力天使隊時期自2021年起連續入選明星賽，也曾以投打二刀流之姿參賽，而今年因手術後復健，專職打擊，仍繳出27轟、打擊率3成20、整體攻擊指數（OPS）1.048的國聯最佳成績，也再次入選明星賽。

大谷翔平成為自鈴木一朗之後，第2位連續4年入選明星賽的日本球員，而鈴木一朗生涯10度入選明星賽，大谷目前4次，而昨天大谷翔平已經透露自己不會參加今年明星賽的全壘打大賽。

「二刀流」大谷翔平今年因為手肘傷勢暫時沒有投球，只專心擔任打者，目前為止他已揮出27支全壘打，暫居國聯全壘打王，領先國聯第二的歐朱納（Marcell Ozuna）6支，在全聯盟也僅落後轟出32支的賈吉（Aaron Judge）。

目前出賽83場的大谷，打擊率3成20，暫居國聯打擊王，揮出105支安打排在國聯第二，掃進64分打點，則是國聯第三。

美國聯盟（AL）的先發陣容是：多倫多藍鳥一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、休士頓太空人二壘手阿圖維（Jose Altuve）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）、克里夫蘭守護者三壘手拉米雷斯（José Ramírez），捕手是金鶯的拉奇曼（Adley Rutschman），指定打擊是太空人的阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez），3名外野手分別是紐約洋基的賈吉、蘇鐸（Juan Soto）和守護者的史帝芬關（Steven Kwan）。

國家聯盟（NL）的先發陣容則有：費城費城人一壘手哈波（Bryce Harper）、亞利桑納響尾蛇二壘手馬爾特（Ketel Marte）、費城人游擊手特納（Trea Turner）、費城人三壘手波姆（Alec Bohm），捕手是亞特蘭大勇士的康崔拉斯（William Contreras）、指定打擊是洛杉磯道奇的大谷翔平，3名外野手分別為密爾瓦基釀酒人的葉立奇（Christian Yelich）、聖地牙哥教士的普羅法（Jurickson Profar）與塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 。

先發名單中被選進最多次的，是7度入選的哈波，阿圖維、賈吉都獲選6次；首度先發的則有韓德森、拉奇曼、阿爾瓦雷茲、蘇鐸、史帝芬關、波姆、康崔拉斯與普羅法。

各隊中以費城人3人獲選最多，國聯內野的先發陣容幾乎由他們包辦。

大谷入選明星賽國家聯盟指定打擊，寫下個人連4年入選明星賽紀錄。 （美聯社）
大谷入選明星賽國家聯盟指定打擊，寫下個人連4年入選明星賽紀錄。 （美聯社）

大谷翔平 費城 太空人

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