MLB／大谷翔平連4年先發明星賽 比肩鈴木一朗

「二刀流」大谷翔平。（美聯社）

美國職棒大聯盟MLB明星賽先發名單今天出爐，大谷翔平 連4年被選為先發，是繼鈴木一朗後，第二位有此成績的日本球員。

「二刀流」的大谷翔平（Shohei Ohtani），今年因為手肘傷勢暫時沒有投球，只專心擔任打者，目前為止他已揮出27支全壘打，暫居國聯全壘打王，領先國聯第二的歐朱納（Marcell Ozuna）6支，在全聯盟也僅落後轟出32支的賈吉（Aaron Judge）。

目前出賽83場的大谷，打擊率3成20，暫居國聯打擊王，揮出105支安打排在國聯第二，掃進64分打點，則是國聯第三。

美國聯盟（AL）的先發陣容是：多倫多藍鳥一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、休士頓太空人 二壘手阿圖維（Jose Altuve）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）、克里夫蘭守護者三壘手拉米雷斯（José Ramírez），捕手是金鶯的拉奇曼（Adley Rutschman），指定打擊是太空人的阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez），3名外野手分別是紐約洋基的賈吉、蘇鐸（Juan Soto）和守護者的史帝芬關（Steven Kwan）。

國家聯盟（NL）的先發陣容則有：費城 費城人一壘手哈波（Bryce Harper）、亞利桑納響尾蛇二壘手馬爾特（Ketel Marte）、費城人游擊手特納（Trea Turner）、費城人三壘手波姆（Alec Bohm），捕手是亞特蘭大勇士的康崔拉斯（William Contreras）、指定打擊是洛杉磯道奇的大谷翔平，3名外野手分別為密爾瓦基釀酒人的葉立奇（Christian Yelich）、聖地牙哥教士的普羅法（Jurickson Profar）與塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 。

先發名單中被選進最多次的，是7度入選的哈波，阿圖維、賈吉都獲選6次；首度先發的則有韓德森、拉奇曼、阿爾瓦雷茲、蘇鐸、史帝芬關、波姆、康崔拉斯與普羅法。

各隊中以費城人3人獲選最多，國聯內野的先發陣容幾乎由他們包辦。