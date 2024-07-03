MLB／賈吉32轟 洋基卻吞近15戰第11敗

「法官」賈吉敲出本季第32轟。 （美聯社）

洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）２日敲出本季第32轟，速率超越2022年自己敲出62轟的球季，雖然洋基隊攻擊添加柴火，自己登上打擊三冠王，但仍以4：5不敵紅人隊，洋基近15戰的第11敗。

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賈吉２日4打數3安打，首局的安打沒有建樹，但6局上敲安後開啟洋基隊反擊，開局連4棒上壘，單局攻下3分，7局下更在2出局後敲出陽春砲，將比數追近到1分落後。

然而洋基隊前段失分太多，班森（Will Benson）、克魯茲 （Elly De La Cruz）各敲出1支2分砲，讓紅人隊前5局打完就以5：0領先；克魯茲２日還有1支三壘打，生涯前183場就有5戰同時出現三壘打加全壘打，追平威廉斯（Ted Williams）成為大聯盟自1901年來生涯前185場最多。

賈吉目前以32轟、83分打點、3成21打擊率，暫居大聯盟打擊三冠王，OPS 1.158也是第一，排名第二的大谷翔平 是1.034；而對比2022年拿下美聯MVP的賽季，當時賈吉在球隊前87戰時的成績是30轟、65分打點、打擊率2成82。