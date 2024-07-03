我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

MLB／賈吉32轟 洋基卻吞近15戰第11敗

記者蘇志畬／綜合報導
「法官」賈吉敲出本季第32轟。 （美聯社）
「法官」賈吉敲出本季第32轟。 （美聯社）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）２日敲出本季第32轟，速率超越2022年自己敲出62轟的球季，雖然洋基隊攻擊添加柴火，自己登上打擊三冠王，但仍以4：5不敵紅人隊，洋基近15戰的第11敗。

影音來源：YouTube

賈吉２日4打數3安打，首局的安打沒有建樹，但6局上敲安後開啟洋基隊反擊，開局連4棒上壘，單局攻下3分，7局下更在2出局後敲出陽春砲，將比數追近到1分落後。

然而洋基隊前段失分太多，班森（Will Benson）、克魯茲（Elly De La Cruz）各敲出1支2分砲，讓紅人隊前5局打完就以5：0領先；克魯茲２日還有1支三壘打，生涯前183場就有5戰同時出現三壘打加全壘打，追平威廉斯（Ted Williams）成為大聯盟自1901年來生涯前185場最多。

賈吉目前以32轟、83分打點、3成21打擊率，暫居大聯盟打擊三冠王，OPS 1.158也是第一，排名第二的大谷翔平是1.034；而對比2022年拿下美聯MVP的賽季，當時賈吉在球隊前87戰時的成績是30轟、65分打點、打擊率2成82。

洋基 克魯茲 大谷翔平

上一則

NBA／走了湯普森 勇士補進安德森

下一則

溫網／6月初才動膝蓋手術 約克維奇回歸直落3過頭關

延伸閱讀

MLB／賈吉第31轟擒藍鳥 打擊率追平大谷

MLB／賈吉第31轟擒藍鳥 打擊率追平大谷
MLB／賈吉第31轟收拾藍鳥 打擊率追平大谷直逼三冠王

MLB／賈吉第31轟收拾藍鳥 打擊率追平大谷直逼三冠王
MLB／賈吉獲明星賽人氣王 大谷只排第6

MLB／賈吉獲明星賽人氣王 大谷只排第6
MLB／賈吉第30轟出爐 穩居全壘打王 領先大谷翔平5轟

MLB／賈吉第30轟出爐 穩居全壘打王 領先大谷翔平5轟

熱門新聞

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

2024-06-30 22:27
美國隊在今年巴黎奧運集結詹姆斯（左）、柯瑞等超級巨星。（路透）

NBA／塞爾維亞「捧殺法」 主帥讚：今年美國隊比92夢幻隊更好

2024-06-28 23:56

羽球／中17歲小將魂斷賽場 姊姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

2024-07-01 02:10
湯普森(中)轉戰達拉斯，勇士三巨頭宣告解體。(路透)

NBA／勇士三巨頭解體 湯普森3年5000萬美金 轉戰獨行俠

2024-07-01 19:40
湯普森。(美聯社)

NBA／湯普森談約卡關 柯爾打溫情牌：我們都希望他回來

2024-06-25 23:00
詹姆斯如願和大兒子布朗尼並肩作戰。(美聯社)

NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

2024-06-27 21:55

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死