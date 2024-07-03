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MLB／明星賽票選 大谷國聯跑第一 有望先發

體育新聞組／綜合報導
明星賽第二階段票選首波結果出爐，大谷翔平在國聯先發指定打擊位置以61％高得票率力壓費城人席瓦伯，有望第一次擔任國聯明星賽先發。（路透）
明星賽第二階段票選首波結果出爐，大谷翔平在國聯先發指定打擊位置以61％高得票率力壓費城人席瓦伯，有望第一次擔任國聯明星賽先發。（路透）

大聯盟明星賽即將開打，第二階段票選首波結果也出爐，去年美聯人氣王大谷翔平本季轉戰國聯，雖沒有再次成為人氣王，但在國聯先發指定打擊位置仍以61％高得票率，力壓費城人史瓦伯（Kyle Schwarber），有望第一次擔任國聯明星賽先發。

大谷將迎來在國聯首次明星賽，他在指定打擊位置的競爭對手史瓦伯，第一階段原先輸給勇士歐蘇納（Marcell Ozuna），最後逆勢超車進入第二階段。但第二階段開始大谷就以61％得票率，壓倒性贏過席瓦伯39％得票率，沒意外大谷將以國聯先發指定打擊出戰，他過去在美聯參加明星賽也都是先發指定打擊身分。除了指定打擊，國聯先發三壘手之爭也是呈現壓倒性態勢。第一階段票選第三名的波姆（Alec Bohm）以70％得票率遙遙領先教士馬恰多（Manny Machado），穩坐先發三壘手位置。

美聯部分，由於賈吉已確定先發，因此外野會由剩下4位球員中選進2位成為先發。排名第一的索托（Juan Soto）得票率29％，第二的史蒂芬‧關（Steven Kwan）以28％緊咬在後，第三名則是桑坦德（Anthony Santander）26％，得票率也僅低於關2％。值得注意的是，效力守護者的華裔球員關本季打擊率進化，3成68比上季高上1成，也讓他有機會首度以先發身分參加明星賽。

勇士 費城 大谷翔平

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