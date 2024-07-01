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MLB／巨人「老菜鳥」故事宛如灰姑娘 賞大谷2K激動振臂

記者陳宛晶／綜合報導
巨人投手丘上有灰姑娘故事誕生，賞給大谷2K的先發投手畢文斯繳出好投救了球隊。（路透）
巨人投手丘上有灰姑娘故事誕生，賞給大谷2K的先發投手畢文斯繳出好投救了球隊。（路透）

道奇隊6月30日以4：10不敵巨人隊，日籍球星大谷翔平5打數繳白卷、吞3K，巨人投手丘上有灰姑娘故事誕生，賞給大谷2K的先發投手畢文斯（Spencer Bivens），職棒生涯從選秀落選、流浪歐洲起步，如今以30歲之齡在大聯盟首度以先發投手出賽，如今成為巨人的及時雨。

畢文斯在16日首度升上大聯盟成為大齡菜鳥，前5場出賽都是後援、最長局數3局，30日為巨人扛起「先投」的任務，最終竟以60球完成5局，被敲4安打、失1分，送出3K，包括第5局最後一個出局數是以K掉大谷收工，讓他激情振臂，大聯盟官網分享影片寫道：「如果可以單場三振大谷兩次，你也會做出和他一樣的反應。」

巨人教頭梅爾文（Bob Melvin）評價他驚奇的初先發，「投了5局，還K掉大谷，這對他絕對會是特別的一天，我想我們全都起雞皮疙瘩了。」

畢文斯表示，「第一場先發，我一直都在等待這場比賽，可以幫助球隊取得有利位置、紓解牛棚負擔，真的是太好了，不管球隊需要我做什麼，我都會願意去做。」他也提到三振大谷時的激動，「那是重要的時刻，不管打擊區上是誰，我都必須想辦法讓他出局，只是剛好那個人是翔平。」

畢文斯的棒球路曲折，前後待了三所大學，2019年在大聯盟選秀會落選後，先赴法國獨立聯盟出賽，隔年與捷克棒球聯盟球隊簽約，但因疫情最終未能展開賽季，2021年起在美國獨立聯盟打拚，直到2022年與巨人簽下小聯盟合約，終於進入美職體系。

大谷翔平5打數繳白卷、吞下3K。（美聯社）
大谷翔平5打數繳白卷、吞下3K。（美聯社）

大谷翔平 疫情 道奇

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