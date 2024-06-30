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MLB／大谷翔平開轟延長賽被敬遠 道奇內野5人陣死鬥贏球

記者蘇志畬／即時報導
道奇日本球星大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席遭到三振，不過3局上的1發陽春砲一度幫助球隊以2：1領先。（美聯社）
道奇日本球星大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席遭到三振，不過3局上的1發陽春砲一度幫助球隊以2：1領先。（美聯社）

道奇與巨人隊的世仇之爭依舊打得僵持，28日三連戰首戰由巨人隊以再見轟奪勝，29日兩隊打到延長賽，道奇更祭出內野5人陣，最終靠11局上大谷被故意四壞保送後的7分大局，道奇以14：7在系列賽扳平戰局。

道奇日本球星大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席遭到三振，不過3局上的1發陽春砲一度幫助球隊以2：1領先，將霍華德（Spencer Howard）一顆失投的85.6哩滑球轟到中外野，擊球初速109.7哩、飛行距離412呎。

這發全壘打是大谷翔平在6月的第12轟，道奇隊史並列第3，過去道奇球員曾在6月敲出最多轟是1985年葛雷諾（Pedro Guerrero）的15轟，第2名是2017年貝林傑（Cody Bellinger）的13轟。

巨人雖然在3局下靠著4支安打、2次四壞保送，單局攻下4分逆轉，不過4局上道奇也是4支安打加上3次保送，攻下4分再次領先，而5局下巨人則是靠懷斯利（Brett Wisely）的適時安打追平比數。

兩隊以6：6進入延長賽，10局上道奇靠羅哈斯（Miguel Rojas）安打敲回超前分，然而10局下巨人在1出局後先靠維拉爾（David Villar）二壘打追平比數。

接著1出局滿壘情況，道奇不得不將外野手拉進內野協防，不過投手哈德遜（Daniel Hudson）三振掉貝利（Patrick Bailey）化解危機，恢復正常守備後又讓對手敲出本壘後方飛球出局，延續平手局面。

11局上在二壘有人情況下，大谷翔平作為首名打者被故意四壞保送，但下一棒史密斯（Will Smith）二壘安打送回2分，接著又是連4支安打串連加上高飛犧牲打，1局狂攻7分，也讓11局下能輕鬆守成。

大谷翔平4打數1安打，以全壘打維繫連4場敲安，另外4局上選到保送、6局上敲出飛球出局、9局上遭到三振，打擊率下降到3成21。

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