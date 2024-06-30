MLB／瘋狂6月 大谷轟12發全壘打 道奇隊史第3多

大谷翔平最近12場出現9轟，單月累積12轟。 （路透）

6月的大谷翔平 果然特別瘋狂，相隔一場29日再次開轟，這是他最近12場的第9轟，也是6月第12轟，排名道奇 隊史第3，大谷還有機會繼續推升紀錄。

道奇隊與巨人隊續戰，大谷翔平作為先發第一棒、指定打擊，首局首打席遭到三振，不過3局上的1發陽春砲一度幫助球隊以2：1領先，將霍華德（Spencer Howard）一顆失投的85.6哩滑球轟到中外野，擊球初速109.7哩、飛行距離412呎。

這發全壘打是大谷翔平在6月的第12轟，道奇隊史並列第3，過去道奇球員曾在6月敲出最多轟是1985年葛雷諾（Pedro Guerrero）的15轟，第2名是2017年貝林傑（Cody Bellinger）的13轟。

這也是大谷翔平本季第26轟，在國聯排名第一，領先第二名歐蘇納（Marcell Ozuna）5轟差距。

此外，藍鳥日籍左投菊池雄星日前在面對近況不佳的洋基 出線先勝後衰的窘境，一度上演10上10下的他，在6局上挨了索托（Juan Soto）一發逆轉戰局的三分砲，被迫提前退場。洋基火力一發不可收拾，最終以16比5痛宰藍鳥，中止近期4連敗。