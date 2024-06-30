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MLB／瘋狂6月 大谷轟12發全壘打 道奇隊史第3多

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平最近12場出現9轟，單月累積12轟。 （路透）
大谷翔平最近12場出現9轟，單月累積12轟。 （路透）

6月的大谷翔平果然特別瘋狂，相隔一場29日再次開轟，這是他最近12場的第9轟，也是6月第12轟，排名道奇隊史第3，大谷還有機會繼續推升紀錄。

道奇隊與巨人隊續戰，大谷翔平作為先發第一棒、指定打擊，首局首打席遭到三振，不過3局上的1發陽春砲一度幫助球隊以2：1領先，將霍華德（Spencer Howard）一顆失投的85.6哩滑球轟到中外野，擊球初速109.7哩、飛行距離412呎。

這發全壘打是大谷翔平在6月的第12轟，道奇隊史並列第3，過去道奇球員曾在6月敲出最多轟是1985年葛雷諾（Pedro Guerrero）的15轟，第2名是2017年貝林傑（Cody Bellinger）的13轟。

這也是大谷翔平本季第26轟，在國聯排名第一，領先第二名歐蘇納（Marcell Ozuna）5轟差距。

此外，藍鳥日籍左投菊池雄星日前在面對近況不佳的洋基出線先勝後衰的窘境，一度上演10上10下的他，在6局上挨了索托（Juan Soto）一發逆轉戰局的三分砲，被迫提前退場。洋基火力一發不可收拾，最終以16比5痛宰藍鳥，中止近期4連敗。

菊池雄星主投5局，送出7次三振1次四壞，被打了4支安打，其中一記95.4英哩內角速球被索托逮中，造成了重大傷害。菊池吞下本季第8敗，防禦率也提升到4.18。

大谷翔平最近12場出現9轟，單月累積12轟。（美聯社）
大谷翔平最近12場出現9轟，單月累積12轟。（美聯社）

大谷翔平 道奇 洋基

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