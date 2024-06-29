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MLB／大谷被好球帶搞無緣神紀錄 道奇福星不敗神話中斷

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平3打數1安打無緣寫紀錄。（美聯社）
大谷翔平3打數1安打無緣寫紀錄。（美聯社）

道奇隊28日起與巨人隊展開3連戰，大谷翔平被主審好球帶影響，無緣連3場首局首打席開轟，隊史最多的連10場有打點也跟著中斷，巨人更靠再見全壘打以5：3贏球，道奇羅哈斯（Miguel Rojas）敲安就贏球的神話一起終結。

大谷翔平首局首打席面對第1顆內角球，沒通過電子顯示的好球帶，但主審希曼尼茲（Emil Jimenez）判定好球，下一顆相同位置的球大谷只能出棒敲成界外，接著外角偏離好球帶的第3球也被判好球，大谷站著吞K，無緣成為史上第4位連3場首局首打席開轟球員。

3局上大谷敲出滾地球出局，5局上則獲得四壞保送，而道奇隊在該局攻得2分，8局上大谷翔平靠內野安打延續連3場敲安，但28日就以3打數1安打作結，另有1保送，無打點。

巨人先靠馬托斯（Luis Matos）5局下陽春砲追分，6局下查普曼（Matt Chapman）更轟出逆轉2分砲。

9局上道奇帕赫斯（Andy Pages）的三壘安打和海沃德（Jason Heyward）高飛犧牲打一度追平比數，然而9局下懷斯利（Brett Wisely）一發2分砲直接終結賽事。

道奇「福星」羅哈斯本季前24場有敲安打的比賽，球隊全數贏球，28日雖然2打數1安打但道奇輸球，不敗神話中斷。

巨人用再見轟氣走道奇。（路透）
巨人用再見轟氣走道奇。（路透）

道奇 大谷翔平

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